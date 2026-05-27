Александр Галицкий покинул Россию после обвинений в экстремистской деятельности

Александр Галицкий покинул Россию после обвинений в экстремистской деятельностиМосгорсуд 26 мая признал законным изъятие у него имущества на 8 млрд рублей и активов третьих лиц
В Московском городском суде прошло заседание по апелляционным жалобам венчурного инвестора Александра Галицкого на решение о признании его лично и международного инвестиционного фонда «Алмаз кэпитал партнерс» экстремистским объединением. Судебный зал был забит участниками процесса – помимо защитников Галицкого на этот раз там собрались и представители третьих лиц, чьи активы были изъяты по решению Тверского суда без их присутствия. Апелляционная инстанция оставила решение в отношении Галицкого практически без изменений. Единственное исключение – в части обращения в доход государства права требования Галицкого к бизнесмену Александру Удодову. Оно отменено. Жалобы третьих лиц Мосгорсуд рассматривать отказался.
Как писали «Ведомости» 23 марта, суд решил передать в доход государства не только имущество Галицкого, но и известную платформу по продаже автомобилей CarPrice, а также акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову, в не указанных судом организациях. По данным суда первой инстанции, эти организации использовались для финансирования Галицкого и фонда «Алмаз кэпитал партнерс». Кроме того, суд взыскал доли еще в семи компаниях, оформленных на физических лиц. Поскольку решение первой инстанции было приведено к немедленному исполнению, то часть изъятых у третьих лиц активов уже переданы новым владельцам. Например, CarPrice – «Ростеху», следует из данных СПАРКа.
Представители Генса и Шакирова отказались от комментариев.
Адвокат инвестора Кира Корума заявила «Ведомостям», что они не согласны с резолютивной частью определения суда апелляционной инстанции и после ознакомления с мотивировкой планируют обжаловать. «Несмотря на ходатайство, суд так и не истребовал и не прослушал носитель с аудиозаписью, на которой, по утверждению прокуратуры, был записан разговор Галицкого с Алией Галицкой, стенограмма которого была положена в основу решения первой инстанции», – отметила она. Такая ситуация представляет собой опасный прецедент вынесения судебных актов в отношении кого-либо без исследования собственно первичного доказательства, считает адвокат. Галицкая – бывшая гражданская жена, которая покончила с собой в изоляторе временного содержания в феврале 2026 г. из-за уголовного преследования, а также судебных претензий предпринимателя.
На заседании в Мосгорсуде также стало известно, что сам Галицкий решил покинуть Россию. «Через два дня он в нарушение обеспечительных мер по делу использует свой голландский паспорт и уезжает через Белоруссию, покидает страну», – поделился прокурор, участвующий в процессе.
В 2008 г. Галицкий основал венчурный фонд «Алмаз кэпитал партнерс». А 11 марта этого года Генпрокуратура обратилась с иском к «Алмаз кэпитал партнерс» и Галицкому о запрете их деятельности на территории России из-за осуществления ими экстремистской деятельности. После смены власти на Украине в 2014 г., следует из иска, фонд «присоединился к санкциям США и Евросоюза, следуя западным нарративам». Фонд прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу, уточняется в документах. Суд удовлетворил в полном объеме требования об обращении в доход государства имущества на несколько миллиардов рублей. В рамках этого процесса в доход государства было передано не только имущество бизнесмена, но и собственность третьих лиц, которые не привлекались к участию в процессе.