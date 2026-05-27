Александр Галицкий покинул Россию после обвинений в экстремистской деятельности

В 2008 г. Галицкий основал венчурный фонд «Алмаз кэпитал партнерс». А 11 марта этого года Генпрокуратура обратилась с иском к «Алмаз кэпитал партнерс» и Галицкому о запрете их деятельности на территории России из-за осуществления ими экстремистской деятельности. После смены власти на Украине в 2014 г., следует из иска, фонд «присоединился к санкциям США и Евросоюза, следуя западным нарративам». Фонд прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу, уточняется в документах. Суд удовлетворил в полном объеме требования об обращении в доход государства имущества на несколько миллиардов рублей. В рамках этого процесса в доход государства было передано не только имущество бизнесмена, но и собственность третьих лиц, которые не привлекались к участию в процессе.