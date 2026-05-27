Правительство планирует расширять экспертное поле Российской академии наук

РАН все более системно участвует в экспертизе ключевых решений в сфере науки и технологий – от оценки новых направлений исследований до обсуждения приоритетов и распределения ресурсов, сказал «Ведомостям» президент МФТИ академик РАН Николай Кудрявцев. В этом смысле академия выполняет важную функцию и для государства, и для научного сообщества: ее заключения опираются на компетенции людей, которые находятся на самом высоком профессиональном уровне в своих областях, пояснил он. Академическая экспертиза обладает высокой степенью независимости: у академиков, как правило, состоявшаяся научная репутация и они могут позволить себе говорить профессионально и ответственно, исходя из научных критериев, а не из ведомственной или конъюнктурной логики, добавил Кудрявцев.