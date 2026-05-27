Правительство планирует расширять экспертное поле Российской академии наук

Правительство планирует расширять экспертное поле Российской академии наукЭто должно укрепить связь науки с экономикой и ускорить внедрение технологий
Экспертная работа Научно-технического совета, которым руководит президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников, расширяется в сфере сопровождения исследований. Более 6000 экспертов академии выполняют порядка 40 000 экспертиз ежегодно, заявил 26 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе общего собрания членов РАН. Правительство планирует поддерживать дальнейшее развитие экспертной деятельности академии.
Чернышенко напомнил об указе президента о национальных целях развития РФ до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. В нем указана национальная цель – достижение технологического лидерства. Ключевая задача, напомнил вице-премьер, заключается в увеличении расходов на науку до 2% ВВП к 2030 г. Для ее достижения необходимо «ориентировать научные результаты на их востребованность», а также привлекать квалифицированных заказчиков из реального сектора экономики, продолжил он. По словам Чернышенко, РАН уже выстраивает модель «Госзадания 2.0». Это новый подход, в рамках которого академия объединяет потребности предприятий и формулирует задачи исполнителям научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Ими могут быть вузы и научные организации.
Квалифицированными заказчиками выступают сами компании, пояснил зампред правительства. Они участвуют в выборе потенциальных исполнителей для выполнения научных изысканий по своим запросам в рамках госзадания. За время реализации проекта заказчики уже разместили порядка 1700 технологических запросов, сказал Чернышенко.
РАН в 2025 г. выпустила более 80 000 экспертных заключений по проектам и отчетам в научно-технологической сфере, в том числе по запросам более 40 федеральных органов исполнительной власти и подведомственных правительству организаций, рассказал Красников. В этот объем входят 23 000 проектов научных исследований и 26 000 отчетов по научно-исследовательским работам. По его словам, количество отрицательных экспертных заключений при этом составило более 13%, а в 2022 г. этот показатель был на уровне 1%, добавил президент РАН.
Во время своего выступления Красников также рассказал о достижениях российских ученых за 2025 г. Например, исследователи Аграрного научного центра «Донской» и ФИЦ картофеля им. Лорха создали сорт сверхурожайной пшеницы и раннего картофеля, устойчивого к болезням. Максимальная урожайность этого сорта пшеницы – 14 т с 1 га. Картофель же устойчив к раку, нематодам, фитофторозу клубней, альтернариозу и парше, пояснил он.
РАН все более системно участвует в экспертизе ключевых решений в сфере науки и технологий – от оценки новых направлений исследований до обсуждения приоритетов и распределения ресурсов, сказал «Ведомостям» президент МФТИ академик РАН Николай Кудрявцев. В этом смысле академия выполняет важную функцию и для государства, и для научного сообщества: ее заключения опираются на компетенции людей, которые находятся на самом высоком профессиональном уровне в своих областях, пояснил он. Академическая экспертиза обладает высокой степенью независимости: у академиков, как правило, состоявшаяся научная репутация и они могут позволить себе говорить профессионально и ответственно, исходя из научных критериев, а не из ведомственной или конъюнктурной логики, добавил Кудрявцев.
В 2025 г. роль РАН в планировании технологического развития заметно выросла после принятия соответствующего постановления правительства № 1552, отметил руководитель направлений «Технологическое лидерство» и «Экономика данных» исполкома Народного фронта Ярослав Авдиев.
Говоря о том, какие открытия российских ученых можно выделить за 2025 г., главный научный сотрудник Нового физтеха Университета ИТМО Иван Иорш отметил запуск серийных криостатов растворения Yaranga и Yurta в МГТУ им. Баумана. Это обязательный «ингредиент» для большого класса квантовых компьютеров и крайне важный инструмент в фундаментальных исследованиях в физике конденсированного состояния и квантового материаловедения, пояснил Иорш. Среди стран – производителей криостатов растворения – США, Германия, Франция, Великобритания и др.