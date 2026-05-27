Депутаты приняли в первом чтении законопроект о бесплатном ЭКО для жен ветеранов

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о бесплатном ЭКО для жен ветерановОбсуждение важности процедуры началось еще в окопах в 2022 году, говорят ветераны
Ветераны боевых действий и их жены смогут бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиям (ВРТ), в том числе процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). ВРТ станут доступны и для вдов погибших ветеранов. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы поддержали в первом чтении.
Если пара успела провести криоконсервацию биоматериала мужчины и оформить нотариальное согласие на его использование, женщина сможет рассчитывать на бесплатную искусственную инсеминацию. То есть на амбулаторную процедуру, имитирующую естественный процесс зачатия.
На пленарном заседании Госдумы один из соавторов законопроекта – член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») рассказала, что запрос на внесение поправок исходил от жен военнослужащих. На встрече с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым в марте 2026 г. женщины заявляли, что мужчины часто уходят на военную службу совсем юными, не успев стать отцами.
«Во время короткого отпуска запланировать рождение ребенка не всегда возможно, а в случае гибели супруга женщины вовсе лишаются возможности стать матерями и родить детей от своих возлюбленных», – сказала Стенякина. Как пример, она упомянула историю вдовы ветерана, которая практически все свои средства потратила на ЭКО, но не смогла его завершить, так как ее супруг погиб.
Ситуация усугубляется поведением украинских военных, которые кастрируют российских мужчин, сказано в пояснительной записке к законопроекту. При сохранении жизни это лишает их репродуктивной функции и обрекает на бездетность, говорится там же. «Совокупно это ухудшает и без того сложную демографическую ситуацию», – сказано там же.
Что меняет законопроект
Депутат добавила, что авторы инициативы получили более 70 положительных отзывов от регионов. Во время своего выступления Стенякина добавила, что новорожденный, родившийся с помощью ВРТ, получит все положенные государством меры поддержки как ребенок участника спецоперации. Условием для этого является нотариальное согласие на использование биоматериала, данное мужчиной при жизни, а также отметка об отцовстве в свидетельстве о рождении ребенка.
Решением серьезной проблемы в сфере посмертной репродукции стало постановление Конституционного суда РФ от 11 февраля 2025 г., напомнила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова. Согласно ему, дети, зачатые после смерти отца с помощью ЭКО, могут получать пенсию по потере кормильца, рассказала она.
При этом наследственные права остались неурегулированными: в Гражданском кодексе наследниками считаются лишь зачатые при жизни наследодателя и суды не отступают от этой нормы, говорит адвокат Виталий Ревзин. Ребенок, появившийся по ясно выраженной воле погибшего, получит пособие, но останется без доли в наследстве, сказал он.
Сами участники спецоперации, понимая риск смерти, обсуждали необходимость применения вспомогательных репродуктивных технологий еще в окопах в 2022 г., говорит сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Параллельно с этим запрос на ЭКО поднимался и «в тылу» со стороны жен военнослужащих, добавил он.