Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX3 977-0,45%CNY Бирж.10,469-1,3%IMOEX2 580,25-0,69%RTSI1 134,17-0,86%RGBI118,87-0,2%RGBITR781,54-0,16%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о бесплатном ЭКО для жен ветеранов

Обсуждение важности процедуры началось еще в окопах в 2022 году, говорят ветераны
Татьяна Акиншина
Алексей Сухоруков / РИА Новости
Алексей Сухоруков / РИА Новости

Ветераны боевых действий и их жены смогут бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиям (ВРТ), в том числе процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). ВРТ станут доступны и для вдов погибших ветеранов. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы поддержали в первом чтении.

Если пара успела провести криоконсервацию биоматериала мужчины и оформить нотариальное согласие на его использование, женщина сможет рассчитывать на бесплатную искусственную инсеминацию. То есть на амбулаторную процедуру, имитирующую естественный процесс зачатия.

На пленарном заседании Госдумы один из соавторов законопроекта – член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») рассказала, что запрос на внесение поправок исходил от жен военнослужащих. На встрече с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым в марте 2026 г. женщины заявляли, что мужчины часто уходят на военную службу совсем юными, не успев стать отцами.

«Во время короткого отпуска запланировать рождение ребенка не всегда возможно, а в случае гибели супруга женщины вовсе лишаются возможности стать матерями и родить детей от своих возлюбленных», – сказала Стенякина. Как пример, она упомянула историю вдовы ветерана, которая практически все свои средства потратила на ЭКО, но не смогла его завершить, так как ее супруг погиб.

Ситуация усугубляется поведением украинских военных, которые кастрируют российских мужчин, сказано в пояснительной записке к законопроекту. При сохранении жизни это лишает их репродуктивной функции и обрекает на бездетность, говорится там же. «Совокупно это ухудшает и без того сложную демографическую ситуацию», – сказано там же.

Что меняет законопроект

Поправки вносятся в закон о ветеранах. Проект разработали первый зампредседателя комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Елена Перминова, сенаторы Дарья Лантратова, Сергей Горняков и др. Если законопроект будет поддержан в трех чтениях, а также СФ и президентом, то он вступит в силу с 1 декабря 2026 г. Сейчас процедуры ВРТ проводят за счет средств ОМС только при диагностированном бесплодии.

Депутат добавила, что авторы инициативы получили более 70 положительных отзывов от регионов. Во время своего выступления Стенякина добавила, что новорожденный, родившийся с помощью ВРТ, получит все положенные государством меры поддержки как ребенок участника спецоперации. Условием для этого является нотариальное согласие на использование биоматериала, данное мужчиной при жизни, а также отметка об отцовстве в свидетельстве о рождении ребенка.

Решением серьезной проблемы в сфере посмертной репродукции стало постановление Конституционного суда РФ от 11 февраля 2025 г., напомнила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова. Согласно ему, дети, зачатые после смерти отца с помощью ЭКО, могут получать пенсию по потере кормильца, рассказала она.

При этом наследственные права остались неурегулированными: в Гражданском кодексе наследниками считаются лишь зачатые при жизни наследодателя и суды не отступают от этой нормы, говорит адвокат Виталий Ревзин. Ребенок, появившийся по ясно выраженной воле погибшего, получит пособие, но останется без доли в наследстве, сказал он.

Сами участники спецоперации, понимая риск смерти, обсуждали необходимость применения вспомогательных репродуктивных технологий еще в окопах в 2022 г., говорит сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Параллельно с этим запрос на ЭКО поднимался и «в тылу» со стороны жен военнослужащих, добавил он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её