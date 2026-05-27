Госдума приняла закон об аресте имущества у релокантов за дискредитацию армии

Госдума приняла закон об аресте имущества у релокантов за дискредитацию армииЕго будут забирать по 14 составам КоАПа
Госдума 26 мая приняла во втором и третьем чтениях закон, который предполагает арест имущества за совершение за рубежом административных правонарушений, предусмотренных несколькими статьями КоАПа.
Арест имущества предполагается по 14 составам правонарушений. Это:
– незаконное получение информации с ограниченным доступом (ст. 13.14.1 КоАПа),
– злоупотребление свободой массовой информации (ст. 13.15),
– повторное нарушение аудиовизуальным сервисом установленного порядка распространения среди детей запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.36),
– информации, содержащей призывы к терроризму и экстремизму (ч. 2 ст. 13.37),
– сравнение СССР и нацистской Германии (ст. 13.48),
– незаконное распространение сведений о защищаемых лицах (ст. 17.13),
– нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34),
– распространение информации, оскорбляющей общество, государство, госсимволы России и т. д. (ч. 3,4,5 ст. 20.1),
– возбуждение ненависти или вражды (ст. 20.3.1),
– призывы к сепаратизму (ст. 20.3.2),
– дискредитация Вооруженных сил России (ст. 20.3.3),
– призывы к санкциям (ст. 20.3.4),
– производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29),
– участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33).
Ранее в законодательстве арест имущества накладывался лишь за совершение в интересах юрлица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем (ст. 15.27.3 КоАПа), и за незаконное вознаграждение от имени юрлица (ст. 19.28). Причем если по этим статьям стоимость имущества, на которое налагается арест для обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания, не должна превышать максимальный размер штрафа, то по остальным статьям размер стоимости имущества и штрафа не учитывается.
Человек не сможет распоряжаться арестованным имуществом. Будет происходить арест денежных средств, находящихся на вкладах и на счетах в банках, если же у человека их нет, то будет осуществляться арест другого имущества. Решение об аресте имущества будет приниматься судьей на основании ходатайства прокурора или другого лица, который уполномочен возбуждать дела об административном правонарушении. Судья должен указать на конкретные фактические обстоятельства, на основании которых он принимает решение об аресте имущества, а также установить ограничения, связанные с распоряжением арестованным имуществом.
Арест может быть отменен судьей по ходатайству прокурора, судебного пристава или по мотивированному заявлению лица, в отношении которого применена эта мера, или его защитника.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «все те, кто уехал и продолжает наносить вред РФ, делая оскорбительные заявления в адрес защитников России или дискредитируя нашу страну, после принятия закона, который предложен для голосования в третьем чтении, могут оказаться без имущества». «Накопили здесь благодаря гражданам Российской Федерации, благодаря России. Особенно это касается деятелей культуры. Аплодировали, благотворительные деньги перечисляли», – заявил спикер. По словам Володина, «об этом нас не только просили, но и требовали граждане».
Во втором чтении инициативу поддержали 383 депутата, в третьем – 384 депутата. Законопроект поддержали депутаты четырех из пяти думских фракций. Фракция «Новые люди» голосовать по законопроекту не стала, лишь в третьем чтении законопроект поддержал депутат фракции Дмитрий Певцов.
Поправки об аресте имущества были одобрены комитетом Госдумы по госстроительству 21 мая ко второму чтению законопроекта, внесенного 17 октября 2024 г. в нижнюю палату депутатом Айратом Фарраховым. На момент рассмотрения поправок Фаррахов уже не является депутатом Госдумы.
Он 14 мая сложил полномочия из-за перехода на работу в Казанский государственный медуниверситет. Его законопроект также предлагал арест имущества в отношении релокантов, которые совершили административные правонарушения по ряду иных статей КоАПа.