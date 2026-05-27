Госдума приняла закон об аресте имущества у релокантов за дискредитацию армии

Человек не сможет распоряжаться арестованным имуществом. Будет происходить арест денежных средств, находящихся на вкладах и на счетах в банках, если же у человека их нет, то будет осуществляться арест другого имущества. Решение об аресте имущества будет приниматься судьей на основании ходатайства прокурора или другого лица, который уполномочен возбуждать дела об административном правонарушении. Судья должен указать на конкретные фактические обстоятельства, на основании которых он принимает решение об аресте имущества, а также установить ограничения, связанные с распоряжением арестованным имуществом.