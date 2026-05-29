Более 80% подростков положительно воспринимают проведение «Разговоров о важном»Формат позволяет получить обратную связь от школьников, считают эксперты
К проведению занятий «Разговоры о важном» положительно относится 56% подростков, а скорее положительно – 28%. Об этом говорят результаты опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ среди 1200 учащихся 8–11-х классов. Он проводился в мае этого года по всей России методом face-to-face интервью по месту доступности респондентов (участников опрашивали там, где исследователи могли их застать и получить к ним доступ. – «Ведомости»).
Скорее отрицательно к этим занятиям относятся 8% респондентов, а отрицательно – 4%. Такая же доля учащихся (4%) затруднилась дать ответ.
Чуть более половины опрошенных школьников (53%) хорошо знают об общественно-государственном движении детей и молодежи «Движение первых». Оно было основано в 2022 г. Среди задач движения – содействие проведению госполитики в интересах детей и молодежи, а также их воспитанию, профориентации и организации досуга.
Что-то слышали о нем 42% респондентов, а слышали название этой организации впервые во время опроса лишь 5% учащихся. Среди всех респондентов положительно к деятельности «Движения первых» относятся 79% школьников, отрицательно – 11%. Ничего не знают о его работе 7% опрошенных, затруднились с ответом 3% учащихся.
АЦ ВЦИОМ также поинтересовался у подростков, какие у них ценности и планы. Наиболее важными для подростков оказались крепкая семья (76%), справедливость (67%), милосердие (58%) и достоинство (46%). Они прежде всего хотели бы заниматься любимым делом (56%), сделать карьеру (55%), создать счастливую семью (46%), а также побывать в разных странах мира (45%) и получить качественное образование (42%).
Кроме того, социологи узнали, что подростки думают о самореализации в России. На эту тему они разговаривали со школьниками и студентами среднего профессионального образования в декабре 2025 г. Метод опроса – face-to-face интервью, в нем приняли участие 1607 человек в возрасте от 14 до 18 лет.
Более половины подростков (56%) считают, что возможность реализовать себя и найти применение своим способностям, безусловно, есть. Каждый третий респондент (39%) говорит, что такая возможность скорее есть. Только 3% опрошенных считают, что ее скорее нет, а 1% сказал, что безусловно нет. Такая же доля подростков (1%) затруднилась с ответом.
Любовь к России испытывают 65% подростков, гордость за страну – 62%, а веру в нее – 59%. О тревоге и страхе за Россию сообщили 9% респондентов, о разочаровании – 3%, о недовольстве – 2%. Почти половина опрошенных школьников и студентов среднего профессионального образования (46%) за последний год стали больше гордиться своей страной, только 8% стали гордиться меньше. Ничего не поменялось в отношении к России у 45% респондентов.
«Разговоры о важном»
Результаты, касающиеся «Движения первых», вызывают опасения, поскольку эта организация декларирует, что во всех школах России у нее созданы первичные отделения, считает политолог Александр Немцев. По его словам, цифры говорят о том, что движению нужно активизировать свою деятельность, чтобы охватить большее количество целевой аудитории. Пока результаты опроса не говорят о системном влиянии движения – речь идет о базовом охвате, добавил эксперт.
«Разговоры о важном» сейчас один из немногих интерактивных форматов, в котором есть возможность получить обратную связь от школьников, и он работает, продолжил Немцев. «К сожалению, не все педагогические практики и не все педагоги обладают должным уровнем компетенции, чтобы вести живой, проблемный, уважительный диалог с обратной связью», – отмечает он.
Данные опроса показывают, что «Движение первых» и «Разговоры о важном» систематически продвигаются на школьном уровне и ученики воспринимают их позитивно, отмечает социолог Денис Волков. Кроме того, школьники могут воспринимать подобные инициативы не столько как патриотические проекты, сколько как удобный и интересный способ совместного досуга. У подростков в принципе есть запрос на коллективные занятия и времяпрепровождение, добавил он.
Высокий уровень узнаваемости «Движения первых» – результат одновременно системной молодежной политики и роли школы как важнейшего социального института, отметила замдиректора Центра экспериментальных образовательных программ, куратор первичного отделения «Движение первых» в РАНХиГС Жанна Сафонова. По ее словам, сейчас особенно востребованы специалисты в области общественных и патриотических проектов – люди, способные искренне увлекать молодежь и выстраивать с ней живой диалог. При этом важно, чтобы подобные инициативы – как «Движение первых» и «Разговоры о важном» – не существовали разрозненно. Когда появляется слишком много отдельных проектов, работающих каждый сам по себе, подросткам становится сложнее понимать, куда вовлекаться и зачем, уточнила Сафонова.
«Ведомости» направили запрос в «Движение первых» с просьбой прокомментировать полученные результаты опроса.