Более 80% подростков положительно воспринимают проведение «Разговоров о важном»

Высокий уровень узнаваемости «Движения первых» – результат одновременно системной молодежной политики и роли школы как важнейшего социального института, отметила замдиректора Центра экспериментальных образовательных программ, куратор первичного отделения «Движение первых» в РАНХиГС Жанна Сафонова. По ее словам, сейчас особенно востребованы специалисты в области общественных и патриотических проектов – люди, способные искренне увлекать молодежь и выстраивать с ней живой диалог. При этом важно, чтобы подобные инициативы – как «Движение первых» и «Разговоры о важном» – не существовали разрозненно. Когда появляется слишком много отдельных проектов, работающих каждый сам по себе, подросткам становится сложнее понимать, куда вовлекаться и зачем, уточнила Сафонова.