Правительство одобрило льготы для детей Героев РФ на зачисление в сады и школы

Правительство одобрило льготы для детей Героев РФ на зачисление в сады и школыЧисло получателей льготы небольшое, нагрузки на учреждения не будет
У детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы появится право на первоочередное зачисление в государственные и муниципальные детские сады и школы по месту жительства их семей. В случае гибели награжденного его семья тоже получит аналогичные права. Соответствующую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Инициативу внесла в нижнюю палату Брянская областная дума в марте 2026 г. Изменения предлагается внести в закон о статусе Героев Советского Союза, РФ и полных кавалеров ордена Славы.
Сейчас внеочередное зачисление в школы и детсады предусмотрено для детей военнослужащих и добровольцев, а также погибших при выполнении задач спецоперации военнослужащих и сотрудников Росгвардии, говорится в пояснительной записке. Законопроект позволит расширить социальную поддержку детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы, а также подчеркнуть уважение государства к заслугам награжденных и их семей, сказано там же.
Дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы уже имеют льготы при поступлении в военные вузы, училища и кадетские корпуса – при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Члены семей награжденных также могут рассчитывать на компенсации расходов на ЖКУ, льготы по оплате связи, санаторно-курортное лечение и медицинское обслуживание.
За что можно получить Героя России
В последние годы звание Героя России со всеми предусмотренными льготами и знаками отличия, как правило, присваивается военнослужащим, проявившим себя в ходе спецоперации, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При этом общее число награжденных оценить сложно: за 34 года существования звания информация о части награждений не публиковалась, а многие данные до сих пор остаются закрытыми из соображений безопасности, отметил депутат. По его приблизительным оценкам, сейчас в стране насчитывается более 1500 Героев России.
Инициатива направлена на общественное признание заслуг Героев России и полных кавалеров ордена Славы, сказал «Ведомостям» член комитета Совета Федерации Игорь Кастюкевич. По его словам, для образовательных учреждений прием в детский сад или школу ребенка такого награжденного – это знак особого уважения и повод для гордости. Граждан этой категории в стране насчитывается не так много и на фоне сохраняющегося снижения рождаемости такая инициатива не сильно повлияет на зачисление в детские сады и ясли, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения, чтобы уточнить количество детей Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы.