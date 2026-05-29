Правительство одобрило льготы для детей Героев РФ на зачисление в сады и школы

В последние годы звание Героя России со всеми предусмотренными льготами и знаками отличия, как правило, присваивается военнослужащим, проявившим себя в ходе спецоперации, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При этом общее число награжденных оценить сложно: за 34 года существования звания информация о части награждений не публиковалась, а многие данные до сих пор остаются закрытыми из соображений безопасности, отметил депутат. По его приблизительным оценкам, сейчас в стране насчитывается более 1500 Героев России.