Военнослужащим МЧС РФ разрешат применять силу и огнестрельное оружие

Военнослужащим МЧС РФ разрешат применять силу и огнестрельное оружиеНеобходимость новых полномочий объясняют в том числе работой в зоне СВО
Военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС смогут применять силу и огнестрельное оружие лично или в составе подразделения при выполнении своих задач. Такой законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, другой – близкий к комиссии. Изменения предлагается внести в закон о гражданской обороне и дополнить закон о госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.
Согласно тексту законопроекта, с которым ознакомились «Ведомости», военнослужащие МЧС могут применять силу, если несиловые способы не помогают исполнять свои обязанности. Огнестрельное оружие разрешается применять, в частности, для пресечения попытки завладеть транспортом или военной техникой, а также для защиты военнослужащих, сотрудников Федеральной противопожарной службы (ФПС) и федеральных госслужащих от нападения, угрожающего их жизни и здоровью.
Законопроект должен обеспечить безопасность граждан и защиту сотрудников МЧС при выполнении служебных задач, пояснил «Ведомостям» соавтор документа, зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Например, это касается разминирования территории или доставки гуманитарной помощи жителям в зоне СВО. Для безопасности перевозок необходимо вооруженное сопровождение – законопроект создает для этого правовую базу, пояснил он. У спасательных воинских формирований также появится законный инструмент для борьбы с дронами. Это нужно для защиты людей и техники при эвакуации, спасательных работах в зонах военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций, продолжил депутат. Помимо этого инициатива предусматривает создание специального подразделения МЧС, аналогичного тем, что уже существуют в МВД, ФСБ, СВР и других ведомствах. Это позволит ведомству защищать своих сотрудников, их семьи и близких родственников, которые теперь официально включены в перечень лиц, подлежащих государственной защите, добавил он.
В тексте проекта применение силы или оружия регламентировано: военнослужащий должен будет предупредить о своих намерениях и предоставить время на выполнение своих требований. При этом есть ряд исключений, когда действовать можно будет без предупреждения, – например, при отражении нападения с использованием боевой и специальной техники.
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Применять огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение запрещается в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних. Это правило не действует, если они совершают вооруженное или групповое нападение, угрожающее жизни и здоровью военнослужащих, сотрудников ФПС, федеральных госслужащих или их близких родственников. Военнослужащие также должны будут проходить спецподготовку и периодическую проверку профессиональной пригодности к действиям в условиях применения физической силы и оружия.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Исключение предусмотрено для нормы о перечне оружия, патронов и боеприпасов, который устанавливает правительство: она вступит в силу через 180 дней после официального опубликования закона.
Разработчики инициативы
В своем отзыве правительство считает необходимым уточнить, кого именно будут защищать военнослужащие МЧС, какие объекты и транспорт будут находиться под охраной и какая техника МЧС подлежит защите. Кроме того, Белый дом обратил внимание, что предлагаемые военнослужащим МЧС полномочия по применению оружия при задержании совершившего преступление человека шире, чем у сотрудников полиции: проект позволяет использовать оружие независимо от характера преступления. Правительство предлагает исключить эти положения и одновременно закрепить обязанность военнослужащих стремиться к минимизации любого ущерба, причиняемого в результате применения физической силы и огнестрельного оружия, – по аналогии с законом о полиции.
В законопроекте указаны случаи применения оружия, которые носят оборонительный характер, говорит адвокат Наталья Малиновская. Для создания ограничений применения оружия существуют юридические формулировки, оговаривающие разумность пределов либо наличие оснований в виде реальной угрозы жизни или здоровью граждан. При этом на практике каждый случай применения оружия рассматривается индивидуально и получает правовую оценку, в том числе в виде ответственности, когда объективных оснований применять оружие не было, говорит эксперт. Если признается необходимость участия органов МЧС в реализации задач в зоне СВО, то в той же мере необходимо расширить их полномочия в части защиты своих формирований от нападений и военной угрозы, заключила Малиновская. Право на использование огнестрельного оружия было у спасателей еще в советское время, когда они были подведомственны Минобороны СССР, напомнил военный эксперт и заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу МЧС с просьбой пояснить, с какими ситуациями на практике сталкиваются военнослужащие, при которых существующих полномочий недостаточно. Отдельный запрос был направлен в правительство РФ.