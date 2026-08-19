Военнослужащим МЧС РФ разрешат применять силу и огнестрельное оружие

В законопроекте указаны случаи применения оружия, которые носят оборонительный характер, говорит адвокат Наталья Малиновская. Для создания ограничений применения оружия существуют юридические формулировки, оговаривающие разумность пределов либо наличие оснований в виде реальной угрозы жизни или здоровью граждан. При этом на практике каждый случай применения оружия рассматривается индивидуально и получает правовую оценку, в том числе в виде ответственности, когда объективных оснований применять оружие не было, говорит эксперт. Если признается необходимость участия органов МЧС в реализации задач в зоне СВО, то в той же мере необходимо расширить их полномочия в части защиты своих формирований от нападений и военной угрозы, заключила Малиновская. Право на использование огнестрельного оружия было у спасателей еще в советское время, когда они были подведомственны Минобороны СССР, напомнил военный эксперт и заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.