Найденные мощи Дмитрия Донского поместят в три ковчега для поклонения верующих

Фрагменты мощей святого князя Дмитрия Донского, обнаруженные в июле во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля, поместят в несколько ковчегов для поклонения верующих. Об этом сообщила Русская православная церковь (РПЦ) 18 августа. Фрагменты, как уточняется в сообщении Московской патриархии, были взяты из числа свободно расположенных в саркофаге. Поместить их в ковчеги благословил предстоятель РПЦ, совершивший в соборе богослужение. «Будем молиться святому благоверному князю Димитрию, чтобы он предстательствовал пред Господом и испросил у Спасителя нашего защиты Отечеству нашему, крепости духа нашему народу и, самое главное, единства всех нас», – обратился патриарх Кирилл к собравшимся в храме (см. врез).