Найденные мощи Дмитрия Донского поместят в три ковчега для поклонения верующих

Найденные мощи Дмитрия Донского поместят в три ковчега для поклонения верующихАнтропологическое исследование подтвердило подлинность останков князя
Фрагменты мощей святого князя Дмитрия Донского, обнаруженные в июле во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля, поместят в несколько ковчегов для поклонения верующих. Об этом сообщила Русская православная церковь (РПЦ) 18 августа. Фрагменты, как уточняется в сообщении Московской патриархии, были взяты из числа свободно расположенных в саркофаге. Поместить их в ковчеги благословил предстоятель РПЦ, совершивший в соборе богослужение. «Будем молиться святому благоверному князю Димитрию, чтобы он предстательствовал пред Господом и испросил у Спасителя нашего защиты Отечеству нашему, крепости духа нашему народу и, самое главное, единства всех нас», – обратился патриарх Кирилл к собравшимся в храме (см. врез).
Князь Дмитрий Донской жил с 1350 по 1389 г. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. Его мощам 637 лет. В лике святых Дмитрий Донской был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 г. на Поместном соборе РПЦ. Помощник президента Владимир Мединский, присутствовавший в храме, сообщил, что обретение мощей «неожиданно, почти сказочно»: «Это тоже символ».
В июле в Архангельском соборе проходили реставрационные работы. Пол собора просел, и была угроза разрушения надгробниц над захоронением великих князей, поясняет собеседник, знакомый с историей вопроса. Специалисты разобрали кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора, после чего открылись три цельных саркофага. В одном из них покоились останки Донского. Во время осмотра специалисты увидели, что крышка саркофага князя имела две поперечных трещины. Кроме этого средняя часть саркофага могла обрушиться внутрь, повредив или разрушив его останки.
После благословения патриарха к противоаварийным реставрационным работам привлекли в том числе сотрудников Института археологии РАН. По итогам обследования они констатировали хорошую сохранность и полную комплектность останков за исключением левой пяточной кости.
Кто присутствовал
Ученые определили, что на момент кончины мужчине было 35–45 лет. Также была обнаружена крупная зажившая травма, полученная за несколько лет до смерти. Ее след располагается на лобной кости. Помимо этого были отмечены начальные стадии артроза коленного сустава из-за сильных физических нагрузок на мышцы. Длина тела мужчины, согласно реконструкции, составляет 175–177 см. Для Средневековья это значительный рост, говорится на сайте патриархии.
Все эти характеристики, по словам обоих собеседников, согласуются с письменными источниками и историческими свидетельствами о жизни и кончине великого князя. Антропологическое исследование подтвердило подлинность мощей Дмитрия Донского. После доклада о проведенных работах и результатах исследования патриарх Кирилл благословил освидетельствовать мощи священноначалием РПЦ.
Восприятие Дмитрия Донского в светских кругах однозначно связано с образом военачальника, победителя в Куликовской битве, которому перед сражением дал благословение Сергий Радонежский, рассказал «Ведомостям» политолог Алексей Макаркин. В церковной среде его ставят в один ряд с Александром Невским, хотя канонизация последнего произошла гораздо раньше. Образ обоих святых давно используется в военно-политических целях, подчеркнул эксперт. Например, во время Великой Отечественной войны Московская патриархия жертвовала средства на авиаэскадрилью Александра Невского и танковую колонну Дмитрия Донского.
«Ведомости» направили запрос в РПЦ для уточнения, когда и где верующие смогут увидеть мощи Дмитрия Донского.