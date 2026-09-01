Завершить оформление прав на имущество в Крыму можно будет после 2027 года

Согласно текущему законодательству, 1 января 2027 г. истекает срок полномочий Крыма и Севастополя устанавливать своими нормативными актами особенности правового регулирования имущественных и земельных отношений, а также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ней, говорится в пояснительной записке. Действующая редакция закона также устанавливает этот срок – до 1 января 2027 г. После этой даты новые особенности регулирования устанавливаться не будут. Но процессы оформления прав на имущество и землю в этих субъектах у граждан и компаний находятся на разных стадиях и в ряде случаев не могут быть завершены до указанного времени, следует из пояснительной записки.