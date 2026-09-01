Завершить оформление прав на имущество в Крыму можно будет после 2027 года

Завершить оформление прав на имущество в Крыму можно будет после 2027 годаТакая мера поможет завершить интеграцию этих субъектов в правовую систему РФ
В Крыму и Севастополе планируют законодательно закрепить возможность применять после 1 января 2027 г. ранее принятые региональные нормы к земельным и имущественным отношениям, возникшим до этой даты. Это позволит гражданам и бизнесу завершить начатые процессы оформления прав на недвижимость. Такой законопроект с учетом доработки поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – в Белом доме, другой – близкий к нему.
Изменения предлагаются в закон о принятии в РФ Республики Крым. Инициативу внесли в Госдуму в апреле 2026 г., в первом чтении ее еще не рассматривали. В случае одобрения проекта Думой, Совфедом и президентом поправки вступят в силу со дня официального опубликования.
Кто подготовил инициативу
Согласно текущему законодательству, 1 января 2027 г. истекает срок полномочий Крыма и Севастополя устанавливать своими нормативными актами особенности правового регулирования имущественных и земельных отношений, а также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ней, говорится в пояснительной записке. Действующая редакция закона также устанавливает этот срок – до 1 января 2027 г. После этой даты новые особенности регулирования устанавливаться не будут. Но процессы оформления прав на имущество и землю в этих субъектах у граждан и компаний находятся на разных стадиях и в ряде случаев не могут быть завершены до указанного времени, следует из пояснительной записки.
В отзыве правительства говорится, что предложенная редакция законопроекта фактически придает бессрочный характер особенностям нормативно-правового регулирования в сфере земельных и имущественных отношений, установленным в Крыму и Севастополе до 1 января 2027 г. Такое регулирование может создать проблемы в правоприменении, сказано там же. Правкомиссия предлагает предусмотреть возможность завершения ранее начатого оформления прав на недвижимость, а также учесть установленные особенности нормативно-правового регулирования в случае судебного оспаривания таких прав.
Когда Крым стал российским
Многие процессы оформления таких прав требуют определения того, какие нормы законодательства необходимо применять в каждом конкретном случае, говорит юрист в сфере управления недвижимостью и ЖКХ Сергей Сергеев. Часть таких правоотношений возникла еще в период действия украинского законодательства или в переходный период после референдума, продолжил он. После 2014 г. региональным властям необходимо было выявить и зафиксировать все объекты недвижимости и постройки, поэтому этот процесс затянулся, пояснил юрист. По его мнению, действие переходного периода должно было быть продолжено еще минимум на 2–3 года.
Предлагаемые поправки являются критически важным инструментом для защиты активов бизнеса и граждан, считает гендиректор ООО «Юридический штаб» Елена Бахарева. Для корпоративного сектора и инвесторов принятие данного закона в доработанном виде – это вопрос операционной безопасности и защиты от рейдерских захватов на фоне нормативной неопределенности, добавила она.