Медикаментозные аборты в ряде регионов переходят в частный сектор медицины

Всего в 2025 г. в России было реализовано 1,3 млн таблеток мизопростола и 663 036 – мифепристона. Это на 16 и 18% соответственно меньше, чем в 2023 г., подсчитали в Росздравнадзоре. Частные клиники при этом обеспечили 46% выбытия каждого из лекарств – таким образом, в среднем по стране доля частных клиник на рынке препаратов для медикаментозного прерывания беременности осталась примерно на уровне 2023 г. Число проведенных в стране медикаментозных абортов при этом снизилось почти на 20% до 66 477 процедур, сообщила на сессии замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова.