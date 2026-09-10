Добровольцы Росгвардии смогут уйти в отпуск по решению военно-врачебной комиссии

Добровольцы Росгвардии смогут уйти в отпуск по решению военно-врачебной комиссииНа спецоперации они занимаются антидроновой защитой и борьбой с диверсантами, говорят эксперты
Граждане, которые проходят службу в добровольческих формированиях Росгвардии, получат право на дополнительный отпуск по решению военно-врачебной комиссии (ВВК) о временном несоответствии их состояния здоровья установленным требованиям. Причиной для дополнительных дней отдыха также может стать тяжелое состояние или смерть близкого родственника, пожар или другое стихийное бедствие, затронувшее семью служащего.
Такие меры содержатся в проекте приказа Росгвардии, опубликованном на портале нормативных правовых актов. Сейчас 15-суточный отдых с возможностью покинуть часть предоставляется добровольцам Росгвардии только при заключении нового контракта. Проект приказа разработан в соответствии с вступившим в силу 26 августа 2026 г. законом, который ввел для добровольцев право на дополнительные сутки отдыха. Ранее такая норма была предусмотрена только для военнослужащих по контракту.
Проект приказа Росгвардии устанавливает случаи и порядок предоставления добровольцам суток отдыха, а также его продолжительность. Время отдыха будет увеличиваться на количество суток, необходимое для проезда к месту его использования и обратно. Так, если ВВК военного госпиталя, военного клинического госпиталя или клинико-диагностического центра Росгвардии вынесла заключение о временном несоответствии состояния здоровья гражданина требованиям для службы, ему предоставят отдых на тот срок, который определит ВВК. При заключении нового контракта о пребывании в добровольческом формировании гражданин получит 15 суток отдыха. При тяжелом состоянии или смерти близкого родственника, к которым относятся супруг или супруга, отец, мать, родители супруга или супруги, сын, дочь, родной брат, родная сестра, а также лицо, на воспитании которого находился доброволец, служащий сможет получить до 10 суток отдыха по решению командира части или начальника территориального органа Росгвардии. Аналогичная мера будет действовать в случае пожара или другого стихийного бедствия, которое постигло семью или близкого родственника добровольца. При этом указанные выше обстоятельства должны быть документально подтверждены, говорится в проекте приказа.
С декабря 2023 г. действует закон о создании по аналогии с Минобороны добровольческих формирований в Росгвардии. Добровольцы войск национальной гвардии привлекаются для выполнения задач в период мобилизации, военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов, а также при проведении контртеррористических операций при использовании войск Росгвардии за пределами РФ.
Согласно порядку поступления на службу, кандидат должен иметь российское гражданство и пройти военную службу по призыву. Основанием для отказа также станет привлечение к административной ответственности за употребление наркотиков. На службу не смогут поступить лица, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы, а также имеющие судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних или государственной власти, в частности за государственную измену, вооруженный мятеж или участие в незаконном вооруженном формировании.
Росгвардия представляет собой отдельную структуру, которая раньше входила в состав МВД, а с 2016 г. подчиняется непосредственно президенту, напомнил военный эксперт и заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. Их первоочередной задачей была охрана общественного порядка, добавил он. На спецоперации, например, они охраняли Курскую АЭС, а также проводили зачистку территории от противника, пояснил эксперт. По его словам, сейчас деятельность добровольческих формирований также связана с обороной объектов и территорий от атак беспилотников.
На спецоперации такие формирования выполняют задачи, входящие в компетенции бойцов Росгвардии, например борются с диверсантами, добавил сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Он отметил, что ему известны такие формирования, но назвать их наименования отказался.
«Ведомости» направили запрос в Росгвардию, чтобы уточнить, сколько сейчас добровольцев служит на спецоперации.