Добровольцы Росгвардии смогут уйти в отпуск по решению военно-врачебной комиссии

Проект приказа Росгвардии устанавливает случаи и порядок предоставления добровольцам суток отдыха, а также его продолжительность. Время отдыха будет увеличиваться на количество суток, необходимое для проезда к месту его использования и обратно. Так, если ВВК военного госпиталя, военного клинического госпиталя или клинико-диагностического центра Росгвардии вынесла заключение о временном несоответствии состояния здоровья гражданина требованиям для службы, ему предоставят отдых на тот срок, который определит ВВК. При заключении нового контракта о пребывании в добровольческом формировании гражданин получит 15 суток отдыха. При тяжелом состоянии или смерти близкого родственника, к которым относятся супруг или супруга, отец, мать, родители супруга или супруги, сын, дочь, родной брат, родная сестра, а также лицо, на воспитании которого находился доброволец, служащий сможет получить до 10 суток отдыха по решению командира части или начальника территориального органа Росгвардии. Аналогичная мера будет действовать в случае пожара или другого стихийного бедствия, которое постигло семью или близкого родственника добровольца. При этом указанные выше обстоятельства должны быть документально подтверждены, говорится в проекте приказа.