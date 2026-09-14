Чернышенко назвал традиционные ценности общим ориентиром народов мира

Чернышенко назвал традиционные ценности общим ориентиром народов мираЭто универсальный и эффективный в рамках внешней политики язык коммуникации, говорят эксперты
Традиционные российские духовно-нравственные ценности не расходятся с ориентирами «всех нормальных людей» и являются общими для практически всех народов мира, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По его словам, Россия – единственная страна, где нравственные устои названы и закреплены указом президента, что позволяет осмыслить их.
Как отметил вице-премьер, традиционные ценности существуют более двенадцати веков и закрепились в народных сказках, поговорках и легендах. «Они пронизывают и культуру, и историю России», – подчеркнул он. Одним из основных ориентиров россиян Чернышенко назвал созидательный труд – работу, которой человек отдает все свои силы. Главной наградой для него становятся не деньги и не должность, а радость от того, что его деятельность вносит вклад в благосостояние общества и страны.
В числе других важнейших ценностей жителей России Чернышенко упомянул взаимопомощь и взаимоуважение. Они связывают поколение с поколением, народ с народом и становятся основой доверия в человеческих отношениях, управлении государством и международном сотрудничестве, сказал вице-премьер. Отдельно он отметил, что каждый, кто относится к России с уважением и принимает духовно-нравственные ценности ее граждан, «может обрести здесь второй дом».
Россия всегда привлекала таланты со всего мира: например, швейцарский математик Леонард Эйлер прожил в Петербурге более 30 лет и создал там больше половины своего научного наследия, напомнил Чернышенко. Шведский инженер Альфред Нобель, в свою очередь, провел в России около 20 лет и получил образование у местных химиков. В связи с этим вице-премьер призвал молодых иностранцев активнее знакомиться со страной и поступать в отечественные вузы.
Для их удобства Россия предоставляет возможность получить электронную визу – по словам Чернышенко, она оформляется за четыре дня. Подать заявку на получение документа могут граждане 64 стран, включая Иран, КНДР, Германию, Францию и Японию, говорится на специализированном портале Министерства иностранных дел. Для туристов из Китая, Саудовской Аравии, Омана и ряда других стран действуют безвизовые программы.
Согласно опросам, большинство людей под традиционными ценностями подразумевают в первую очередь семью и семейные отношения, рассказал «Ведомостям» социолог Денис Волков. В этом смысле они действительно не расходятся с ориентирами всех народов мира – это базовые установки, которые не меняются в зависимости от наличия или отсутствия соответствующего закона, уточнил эксперт. В указе президента при этом упоминаются и другие ориентиры: права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу.
Государственный взгляд на традиции
Ценности не требуют перевода с русского языка на иностранный, это универсальный язык коммуникации, считает заместитель генерального директора КГ «Полилог» по взаимодействию с органами государственной власти Никита Сетов. Любой человек в мире понимает, что такое крепкая семья, гуманизм, милосердие. Из-за этого «ценностный диалог» весьма эффективен в рамках гуманитарного сотрудничества и внешней политики, в том числе в ходе привлечения иностранных студентов.
Сетов также отметил, что ценности в политике выполняют функцию целеполагания – показывают, к какому желаемому образу настоящего и будущего стремятся государство, общество, человек. Для имплементации ценностей в публичной политике требуется их законодательное закрепление. Без этого невозможна реализация государственных решений по их защите и продвижению, объяснил эксперт.