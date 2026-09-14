Чернышенко назвал традиционные ценности общим ориентиром народов мира

Согласно опросам, большинство людей под традиционными ценностями подразумевают в первую очередь семью и семейные отношения, рассказал «Ведомостям» социолог Денис Волков. В этом смысле они действительно не расходятся с ориентирами всех народов мира – это базовые установки, которые не меняются в зависимости от наличия или отсутствия соответствующего закона, уточнил эксперт. В указе президента при этом упоминаются и другие ориентиры: права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу.