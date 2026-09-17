Ипотека сближает поколения

Социолог Денис Волков считает, что в данном случае речь идет не столько о различиях между поколениями, сколько о взрослении молодых людей. С годами у человека появляются новые обязательства, поэтому он становится больше заинтересован в постоянной работе и уже не может менять ее с той же легкостью, что в начале карьеры. При этом современные молодые люди могут позже вступать в брак и дольше пользоваться поддержкой родителей, тем самым откладывая момент появления таких обязательств. Они могут дольше сохранять независимость от зарплаты и конкретного работодателя, что, в свою очередь, может создавать сложности для компаний при работе с молодыми сотрудниками, говорит Волков.