Ипотека сближает поколения

Ипотека сближает поколенияВозраст появления финансовых обязательств у молодых сотрудников откладывается, говорят эксперты
Наличие финансовых обязательств – семьи или ипотеки – стирает поколенческие границы между сотрудниками. С таким утверждением согласился 51% опрошенных работодателей, ответственных за наем: 38% скорее согласились, еще 13% – полностью. Противоположной позиции придерживается 26% респондентов: 22% скорее не согласны, 4% – полностью. Еще 23% затруднились ответить.
Об этом говорится в исследовании «Индекс делового климата. Поколенческий разрыв как стратегический вызов бизнеса», проведенном агентством «МаркетингЛАБ» и ассоциацией исследовательских компаний «Группа 7/89». Обе компании проводят социологические опросы.
Авторы исследования связывают изменение трудового поведения не столько с возрастом сотрудника, сколько с этапом его жизни. По их оценке, отсутствие крупных финансовых обязательств позволяет молодым работникам легче менять место работы, в том числе не бояться дауншифтинга (осознанный отказ от карьерного роста и высоких доходов ради спокойной жизни, личного времени и снижения уровня стресса. – «Ведомости»). Появление ипотеки, кредита или семьи, напротив, повышает значение стабильного заработка.
Как считали
При этом работодатели не всегда готовы адаптировать условия труда под разные поколения. Согласно исследованию, 55% опрошенных придерживаются единых правил для сотрудников вне зависимости от их возраста. Еще 19% формально сохраняют одинаковые требования, но фактически дают зумерам больше свободы, а 14% официально устанавливают разные условия в зависимости от группы работников. 8% респондентов не выбрали ни один из предложенных вариантов, 4% затруднились ответить.
В исследовании также отмечается, что для зумеров, занятых в креативных, SMM- и IT-подразделениях, важны свободный график и возможность асинхронной коммуникации. Контролировать их работу авторы предлагают по выполненным задачам, а не по времени, проведенному в офисе. Одним из способов удержания сотрудников может быть предсказуемый рост доходов. В исследовании приводится пример компании, которая дважды в год индексирует зарплаты: в ноябре – на 10% для всех сотрудников, еще одна индексация в течение года составляет от 5 до 12% в зависимости от результатов. Еще один способ – корпоративное кредитование сотрудников.
19%
Социолог Денис Волков считает, что в данном случае речь идет не столько о различиях между поколениями, сколько о взрослении молодых людей. С годами у человека появляются новые обязательства, поэтому он становится больше заинтересован в постоянной работе и уже не может менять ее с той же легкостью, что в начале карьеры. При этом современные молодые люди могут позже вступать в брак и дольше пользоваться поддержкой родителей, тем самым откладывая момент появления таких обязательств. Они могут дольше сохранять независимость от зарплаты и конкретного работодателя, что, в свою очередь, может создавать сложности для компаний при работе с молодыми сотрудниками, говорит Волков.
Формула «ипотека делает зумера миллениалом» верна ровно наполовину, считает замдекана философско-социологического факультета РАНХиГС Сергей Дубровский. По его словам, обязательства действительно делают людей осторожнее в любом поколении и это скорее аргумент против поколенческой рамки, чем за нее. При этом осторожность и лояльность – разные вещи, продолжил он. Осторожный сотрудник не уходит, лояльный – остается. Первое можно купить кредитом, второе – только качеством работы, за которую он отвечает, и качеством человека, которому он отвечает, добавил Дубровский.
Помощь с ипотекой как мера удержания сотрудников никогда не будет широко распространена в больших компаниях, потому что это требует существенных финансовых ресурсов, которые придется заморозить на длительный срок, считает эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. Столыпина Татьяна Кожевникова. При увольнении сотрудника процесс взыскания корпоративных кредитов очень сложен и отвлекает службу персонала компании от более продуктивных задач. По ее словам, суды с бывшими работниками негативно влияют на бренд работодателя, даже если компания права, а работник – нет.