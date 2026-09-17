Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RUAL25,165-1,78%CNY Бирж.12,578+0,08%IMOEX2 284,84-2,24%RTSI855,11-2,16%RGBI112,55-0,37%RGBITR768,27-0,33%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Ипотека сближает поколения

Возраст появления финансовых обязательств у молодых сотрудников откладывается, говорят эксперты
Анастасия Майер
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Наличие финансовых обязательств – семьи или ипотеки – стирает поколенческие границы между сотрудниками. С таким утверждением согласился 51% опрошенных работодателей, ответственных за наем: 38% скорее согласились, еще 13% – полностью. Противоположной позиции придерживается 26% респондентов: 22% скорее не согласны, 4% – полностью. Еще 23% затруднились ответить.

Об этом говорится в исследовании «Индекс делового климата. Поколенческий разрыв как стратегический вызов бизнеса», проведенном агентством «МаркетингЛАБ» и ассоциацией исследовательских компаний «Группа 7/89». Обе компании проводят социологические опросы.

Авторы исследования связывают изменение трудового поведения не столько с возрастом сотрудника, сколько с этапом его жизни. По их оценке, отсутствие крупных финансовых обязательств позволяет молодым работникам легче менять место работы, в том числе не бояться дауншифтинга (осознанный отказ от карьерного роста и высоких доходов ради спокойной жизни, личного времени и снижения уровня стресса. – «Ведомости»). Появление ипотеки, кредита или семьи, напротив, повышает значение стабильного заработка.

Как считали

Исследование проводилось в I квартале 2026 г. и состояло из двух этапов. В рамках качественного этапа авторы провели 14 глубинных интервью с гендиректорами и собственниками компаний, количественного – онлайн-опрос 150 руководителей из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов с населением от 100 000 человек по всей стране.

При этом работодатели не всегда готовы адаптировать условия труда под разные поколения. Согласно исследованию, 55% опрошенных придерживаются единых правил для сотрудников вне зависимости от их возраста. Еще 19% формально сохраняют одинаковые требования, но фактически дают зумерам больше свободы, а 14% официально устанавливают разные условия в зависимости от группы работников. 8% респондентов не выбрали ни один из предложенных вариантов, 4% затруднились ответить.

В исследовании также отмечается, что для зумеров, занятых в креативных, SMM- и IT-подразделениях, важны свободный график и возможность асинхронной коммуникации. Контролировать их работу авторы предлагают по выполненным задачам, а не по времени, проведенному в офисе. Одним из способов удержания сотрудников может быть предсказуемый рост доходов. В исследовании приводится пример компании, которая дважды в год индексирует зарплаты: в ноябре – на 10% для всех сотрудников, еще одна индексация в течение года составляет от 5 до 12% в зависимости от результатов. Еще один способ – корпоративное кредитование сотрудников.

19%

работодателей формально сохраняют одинаковые требования для сотрудников разных возрастов, а по факту дают зумерам больше свободы

Социолог Денис Волков считает, что в данном случае речь идет не столько о различиях между поколениями, сколько о взрослении молодых людей. С годами у человека появляются новые обязательства, поэтому он становится больше заинтересован в постоянной работе и уже не может менять ее с той же легкостью, что в начале карьеры. При этом современные молодые люди могут позже вступать в брак и дольше пользоваться поддержкой родителей, тем самым откладывая момент появления таких обязательств. Они могут дольше сохранять независимость от зарплаты и конкретного работодателя, что, в свою очередь, может создавать сложности для компаний при работе с молодыми сотрудниками, говорит Волков.

Формула «ипотека делает зумера миллениалом» верна ровно наполовину, считает замдекана философско-социологического факультета РАНХиГС Сергей Дубровский. По его словам, обязательства действительно делают людей осторожнее в любом поколении и это скорее аргумент против поколенческой рамки, чем за нее. При этом осторожность и лояльность – разные вещи, продолжил он. Осторожный сотрудник не уходит, лояльный – остается. Первое можно купить кредитом, второе – только качеством работы, за которую он отвечает, и качеством человека, которому он отвечает, добавил Дубровский.

Помощь с ипотекой как мера удержания сотрудников никогда не будет широко распространена в больших компаниях, потому что это требует существенных финансовых ресурсов, которые придется заморозить на длительный срок, считает эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. Столыпина Татьяна Кожевникова. При увольнении сотрудника процесс взыскания корпоративных кредитов очень сложен и отвлекает службу персонала компании от более продуктивных задач. По ее словам, суды с бывшими работниками негативно влияют на бренд работодателя, даже если компания права, а работник – нет.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её