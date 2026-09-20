Что известно о ночной атаке беспилотников на Московскую область

Отражена самая массированная атака беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлете к Москве. Собянин также сообщил о повреждении объекта на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Ограничения на полеты введены во всех четырех московских аэропортах. Кроме того, департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по улицам Белореченская и Капотня.