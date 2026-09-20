Что известно о ночной атаке беспилотников на Московскую область

Что известно о ночной атаке беспилотников на Московскую областьДва человека погибли
В ночь на 20 сентября Московская область подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском и Орехово-Зуевском округах, а также в Котельниках. Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.
«Ведомости» собрали основные тезисы.
Масштабы атаки
Отражена самая массированная атака беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлете к Москве. Собянин также сообщил о повреждении объекта на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Ограничения на полеты введены во всех четырех московских аэропортах. Кроме того, департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по улицам Белореченская и Капотня.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 03:00 до 05:00 силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА. Атака затронула 17 округов региона и продолжалась в момент публикации заявления главы области. Воробьев призвал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения обломков.
Глава Котельников Михаил Соболев подтвердил, что системы ПВО отражают атаку. Он отметил попадания обломков беспилотников в частный дом и складское помещение без последующих возгораний. Оперативные службы продолжают работать на местах всех инцидентов.
Погибшие и пострадавшие
В результате атаки погибли два человека. В Софьино (Раменский округ) 44-летняя женщина погибла после попадания БПЛА в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Еще один человек, пожилой мужчина, погиб в Орехово-Зуевском округе, когда его частный дом был разрушен и загорелся. Губернатор выразил соболезнования родным погибших.
Всего известно о шести пострадавших. В Софьино травмы получили пять человек, включая двоих детей, которые были госпитализированы. Еще один пострадавший зафиксирован в Ленинском округе. Информация об их состоянии уточняется.
Разрушения и эвакуация
Наиболее масштабная эвакуация прошла в Раменском округе. После падения БПЛА на Северном шоссе загорелась кровля 21-этажного дома, откуда эвакуировали 400 человек, включая 70 детей. Также повреждены 20 автомобилей.
Серьезные возгорания произошли в Котельниках и Софьино. В микрорайоне Новые Котельники огонь охватил квартиры на трех этажах в многоквартирных домах № 14, 16 и 20. В Софьино после удара по жилому дому загорелся складской комплекс. Повреждения частных и многоквартирных домов также зафиксированы в Коломне, Егорьевске, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске.