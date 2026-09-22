Выпускники передовых инженерных школ чаще коллег стремятся в руководители

Выпускники передовых инженерных школ чаще коллег стремятся в руководителиПри этом сотрудничество инженерных школ и бизнеса пока не всегда носит систематический характер
Выпускники передовых инженерных школ (ПИШ), работающие на предприятиях – партнерах федерального проекта, почти вдвое чаще других молодых инженеров рассчитывают на вертикальный карьерный рост. На продвижение до руководящей должности ориентированы почти 24% опрошенных выпускников ПИШ против 13% выпускников обычных инженерных программ.
Такие данные приводятся в исследовании сотрудников Института социологии ФНИСЦ РАН «Передовые инженерные школы как новая форма подготовки кадров: к итогам первых лет работы». Оно опубликовано в журнале «Социологические исследования» РАН в 2026 г.
Выпускники ПИШ также в два раза чаще занимают позиции «инновационных специалистов», чья работа связана с разработкой и внедрением новых изделий и технологий. При этом они почти не встречаются среди инженеров-техников, занимающихся обслуживанием и ремонтом высокотехнологичного оборудования. За четыре года работы федерального проекта «ПИШ» было зарегистрировано более 14 000 результатов интеллектуальной деятельности, отмечается в исследовании.
Удовлетворенность условиями для творческого развития отметили 85% выпускников ПИШ против 27% остальных молодых инженеров. Существенные различия есть и в самооценке компетенций. Например, способность выдвигать новые идеи отметили 93% выпускников ПИШ и 52% остальных инженеров, готовность решать проблемы и принимать решения – 87 и 57% соответственно.
Авторы исследования также выявили разрыв в оценках респондентов своих организационно-управленческих компетенций. Способность руководить работой коллектива отметили 86% выпускников ПИШ против 29% остальных молодых специалистов, готовность к творческому риску проявили 87% респондентов из ПИШ против почти 39% окончивших другие инженерные программы.
Какие выявили проблемы
В систему производственных практик и стажировок для студентов включены все ПИШ и 90% ведущих производственных компаний – партнеров. Стажировки для аспирантов обеспечивают 80% таких компаний – партнеров проекта, говорится в исследовании.
В то же время авторы указывают на проблемы сложившейся модели. За 3,5 года проекта они зафиксировали тенденцию к росту числа разовых соглашений в сфере взаимодействия ПИШ и бизнеса, инициаторами которых обычно выступают коммерческие компании. Исключением исследователи называют добывающую промышленность, где сотрудничество носит более систематический характер.
Среди других ограничений авторы называют ведомственную разобщенность участников проекта – Минобрнауки, Минпросвещения и Минпромторга, а также конкуренцию колледжей и вузов с корпоративными образовательными структурами. Авторы отмечают, что выпускники колледжей нередко продолжают обучение не в вузах, а в корпоративных отраслевых университетах, где проходят дополнительную подготовку и повышают квалификацию с учетом требований производства. В числе таких структур в исследовании названы образовательные подразделения «Газпрома», «Росатома», «Сбера», «Ростеха», «АвтоВАЗа», «Русагро», ОДК, «Татнефти» и «Русгидро».
Как считали
При этом корпоративное образование авторы рассматривают не только как конкурента традиционной системе, но и как часть модели непрерывного образования: колледжи и вузы обеспечивают общую профессиональную подготовку, а инженерные школы вместе с корпоративными университетами – дальнейшую специализацию. В целом авторы рассматривают ПИШ как потенциально эффективный инструмент подготовки и повышения квалификации специалистов для наукоемких и узкоспециализированных отраслей.
Минобрнауки оценивает результаты проекта как значимые для развития отечественного инженерного образования и укрепления технологического суверенитета страны, сказал «Ведомостям» представитель министерства. Взаимодействие ПИШ и индустриальных компаний носит системный характер и строится вокруг конкретного заказа экономики.
Предприятия участвуют не только в финансировании, но и в проектировании образовательных программ, оснащении лабораторий, принятии выпускников на работу, заявили в Минобрнауки. В исследовании говорится, что более 70% организаций – партнеров проекта привлекают своих сотрудников к преподаванию в ПИШ, около 65% – к разработке и совершенствованию учебных программ.
Зачем запустили ПИШ
На начальном этапе вузы – участники проекта получают субсидии из федерального бюджета и должны выстроить партнерские отношения с крупными предприятиями, постепенно переходя к самофинансированию. Такое партнерство предполагает запуск совместных проектов и образовательных программ, а также коммерциализацию разработок. На момент подготовки исследования с ПИШ сотрудничали 280 партнеров, включая «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Сибур холдинг» и «Газпром нефть».
Партнеры ПИШ «Интеллектуальные энергетические системы» Томского политеха участвуют в ежегодной работе коллегиальных органов управления ПИШ и создают вместе научно-исследовательские лаборатории, что невозможно при разовом взаимодействии, отметил директор школы Илья Петлин. По его словам, с 2022 г. ПИШ выпустила более 100 магистрантов. Из них 10% продолжили свое обучения в аспирантуре, 90% трудоустроились в высокотехнологичные компании («Росатом», «Газпром Нефть» и т. д.).
ПИШ МАИ с момента запуска на постоянной основе сотрудничает более чем с 20 индустриальными партнерами по ключевым направлениям школы, говорит проректор по стратегическому развитию вуза Александр Шемяков. Всего состоялось три выпуска программ специализированного высшего образования, за эти годы МАИ подготовил 114 передовых инженеров. По словам Шемякова, все выпускники трудоустраиваются по специальности. В прошлом году 95% стали сотрудниками индустриальных партнеров, 5% – лабораторий МАИ, добавил он.
Представитель пресс-службы РЖД рассказал, что компания участвует в работе двух ПИШ: «Академии ВСМ» Российского университета транспорта и «И.С.К.Р.А.» на базе Петербургского госуниверситета путей сообщения Императора Александра I. Контингент студентов первой ПИШ составляет более 150 человек, первый выпуск из 65 человек был июле 2026 г. Во второй учатся 493 человека, добавил представитель РЖД.
Более 40 000
Сотрудничество «Ростеха» с ПИШ – это системная и долгосрочная работа, рассказал представитель госкорпорации. Сейчас ее предприятия участвуют в развитии более чем 20 из 50 действующих в стране ПИШ. Выпускники школ работают в конструкторских бюро и инженерных подразделениях «Ростеха». Часть из них через какое-то время меняет специализацию, но все равно они решают другие актуальные задачи, добавил он.
Разовые соглашения – это нормальный этап для любого нового формата, говорит исполнительный директор Фонда развития физтех-школ Андрей Богданов. Пока устойчивые связи выстраиваются там, где есть личная вовлеченность руководителей предприятий и вузов, а не только формальные договоренности. Чтобы перейти к долгосрочному сотрудничеству, нужны единая система метрик для вуза и бизнеса, совместное планирование на несколько лет вперед, а также финансовая и административная поддержка со стороны государства, перечислил он.