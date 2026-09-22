Выпускники передовых инженерных школ чаще коллег стремятся в руководители

Как считали

Весной 2025 г. авторы исследования опросили 340 выпускников ПИШ, за последние три года устроившихся по специальности на предприятия – партнеры проекта. Их ответы сопоставили с результатами опроса 500 выпускников вузов, которые не обучались в ПИШ. Анкетирование проводилось через кадровые службы предприятий. В исследовании также использовались данные официального сайта проекта «ПИШ», мониторинга деятельности вузов Минобрнауки и материалы 15 полуструктурированных экспертных интервью: пяти – с руководителями и представителями ПИШ и 10 – с проректорами по науке ведущих университетов.