МККК сообщил о ситуации с пленными боевиками и их семьями в Сирии и Ираке

МККК сообщил о ситуации с пленными боевиками и их семьями в Сирии и ИракеИх репатриацию осложняют опасения в невозможности дерадикализации
Международный Комитет Красного Креста (МККК) поддерживает государственные органы, ответственные за содержание в Сирии и Ираке пленных членов группировки ИГ
«Мы работаем с этими странами конфиденциально. Диалог идет с целью предоставления технических консультаций и помощи в возвращении граждан. Их должен судить суд, но они имеют на него право. На гуманное обращение», – говорит она. Сполярич-Эггер отмечает, что возвращение людей в страны происхождения – «суверенное решение».
По словам замдекана восточного факультета ГАУГНа Григория Лукьянова, пока что принципиальные проблемы, вставшие на пути возвращения этих людей, включая женщин и детей, в свои страны происхождения еще до смены власти в Сирии в 2024 г., не устранены. А ситуация с содержанием в Ираке усугубилась войной США с Ираном, поставившей власти на «голодный паек», отмечает Лукьянов.
Главная проблема – в отсутствии гарантированных эффективных процедур дерадикализации боевиков, их жен и детей, сетует востоковед. «Лагеря в Сирии и Ираке превратились в замкнутую среду социализации в духе исламистского реваншизма и ненависти, пространства воспроизводства людей, чьи моральные ориентиры не имеют ограничений на применение насилия», – констатирует Лукьянов.
До обострения ситуации на северо-востоке Сирии в начале 2026 г. в крупнейших лагерях интернированных «Холь» и «Родж» на северо-востоке Сирии удерживалось около 8500 иностранцев, включая граждан России и стран СНГ, кроме прочего, жен боевиков ИГ и их детей. В феврале на фоне хаоса из-за наступления новых властей Сирии на сирийских курдов тысячи узников бежали. Часть переведена находившимися на тот момент на севере Сирии военными США в тюрьмы Ирака.
Российские власти репатриировали несовершеннолетних. В 2017–2019 гг. этим занимались власти Чечни. О фактах таких репатриаций у себя в соцсетях сообщал Рамзан Кадыров.
Опыт демилитаризации и реинтеграции людей после вооруженных конфликтов в Африке и Азии говорит о том, что эффективным он может быть только при масштабной экономической помощи извне и именно на территориях, где эти конфликты происходили, говорит Лукьянов. По его словам, контингент этих лагерей состоит из людей, отказавшихся фактически от своего прошлого гражданства в Европе, России, странах СНГ.
«Есть юридические преграды, опасения спецслужб этих стран в невозможности гарантировать безопасность при возвращении этих людей домой без налагания ограничений свободы и гражданских прав. И поэтому лучше заморозить ситуацию с сохранением их в заключении в Сирии и Ираке», – заключает востоковед.