МККК сообщил о ситуации с пленными боевиками и их семьями в Сирии и Ираке

Опыт демилитаризации и реинтеграции людей после вооруженных конфликтов в Африке и Азии говорит о том, что эффективным он может быть только при масштабной экономической помощи извне и именно на территориях, где эти конфликты происходили, говорит Лукьянов. По его словам, контингент этих лагерей состоит из людей, отказавшихся фактически от своего прошлого гражданства в Европе, России, странах СНГ.