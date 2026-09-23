Только победители олимпиад смогут поступить в вузы без вступительных испытаний

Только победители олимпиад смогут поступить в вузы без вступительных испытанийНовые правила приема сильно изменят правила для абитуриентов из разных регионов
Призеры олимпиад школьников за 10–11-е классы могут лишиться права поступать в вузы без вступительных испытаний. Для победителей такое право будет сохранено. В обоих случаях речь идет об интеллектуальных соревнованиях из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ).
При этом призеры олимпиад РСОШа наравне с победителями смогут получить льготу в виде 100 баллов по предмету, соответствующему вступительному испытанию.
Такие изменения содержатся в проекте приказа Минобрнауки, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. В случае утверждения новые правила вступят в силу 1 марта 2027 г. и будут действовать до 1 сентября 2029 г.
Часть сильных школьников из регионов может решить, что бороться за призерство больше нет смысла, считает заместитель исполнительного директора Фонда развития физтех-школ Сергей Поминов. «Призер, который раньше мог рассчитывать на «автомат» при поступлении, теперь должен будет либо бороться за победу, либо ориентироваться на 100 баллов по профильному предмету», – говорит он. При этом для ребенка из региона стать призером сильной олимпиады – это достижимая цель, а вот выиграть у специализированных школ Москвы и Петербурга куда менее вероятный сценарий, пояснил Поминов. По его мнению, в результате школьники начнут выбирать олимпиады, учитывая то, какие льготы они дают в конкретных вузах.
Дополнительные баллы
Минобрнауки предлагает и другие изменения в правила приема. Нововведения будут доступны поступающим на две группы специальностей – «Математика и механика» и «Инженерное дело, технологии и технические науки». Абитуриенты смогут получить дополнительные баллы за результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике или биологии. При этом должно быть соблюдено условие: этот предмет предусмотрен для группы направлений и специальностей, но не используется в качестве вступительного испытания для конкретного направления подготовки.
Для поступления на специальности из группы «Математика и механика» вуз может учитывать результаты ЕГЭ по математике, физике и информатике. Но при поступлении на специальность «Прикладная математика и информатика» внутри этой конкурсной группы требуются только результаты по математике и информатике. Если абитуриент также сдавал ЕГЭ по физике, результат этого экзамена сможет принести ему от 15 до 25 дополнительных баллов (подробнее см. табл.). За остальные индивидуальные достижения абитуриент сможет получить суммарно не более 10 баллов.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Инна Каракчиева считает, что школьники будут сдавать лишние предметы не ради интереса к науке или инженерии, а ради бонуса. Семьи с репетиторами получат преимущество, вузы и абитуриенты столкнутся с путаницей в правилах, а государство – с необходимостью организовывать экзамены для большего числа школьников. Это значит, что нагрузка на федеральный бюджет возрастет: потребуется больше контрольных измерительных материалов, аудиторий, систем видеонаблюдения, проверяющих и экспертов, пояснила она.
По ее словам, предлагаемый механизм покавыглядит сырым, так как не дает ясного ответа, зачем это нужно системе образования. «Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой прояснить цели планируемого нововведения.
Изменения в платном приеме
Отдельный блок изменений касается платного приема. Для зачисления абитуриенту потребуется заключить договор с вузом и полностью или частично оплатить обучение не менее чем за один семестр. Оплату можно будет произвести в том числе за счет материнского капитала или образовательного кредита. При наличии конкурса абитуриента зачислят в соответствии с его высшим проходным приоритетом, а если число претендентов не превышает число мест – независимо от него.
В пояснительной записке к проекту Минобрнауки также говорится о запрете приема поступающих в целом на укрупненную группу специальностей и направлений подготовки: прием должен проводиться на конкретные направления и специальности. Для впервые поступающих в магистратуру установят единый предел числа направлений в одном вузе, по которым можно одновременно участвовать в конкурсе, – не более пяти. Сейчас единого ограничения на число направлений при поступлении в магистратуру нет.
Новые достижения
– медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»
– дополнительное образование, полученное в организациях Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России,
– дополнительное образование, полученное в рамках федерального проекта «Код будущего».
Последние два достижения учтут при соответствии полученного образования профилю программы, на которую поступает абитуриент.
Еще один проект приказа Минобрнауки предусматривает изменение перечня обязательных вступительных испытаний. Физику предлагается сделать обязательным экзаменом для направлений и специальностей укрупненной группы «машиностроение» (в нее входят «машиностроение», «прикладная механика», «мехатроника и робототехника»). В результате число направлений и специальностей, где физика станет обязательным предметом, увеличится с 26 до 37.
История станет обязательным экзаменом там, где ранее вузы могли выбирать между ней и обществознанием. В числе таких направлений и специальностей следующие: юриспруденция, социология, политология, международные отношения, государственное и муниципальное управление, реклама и связи с общественностью, издательское дело и культурология.