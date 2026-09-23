Только победители олимпиад смогут поступить в вузы без вступительных испытаний

Часть сильных школьников из регионов может решить, что бороться за призерство больше нет смысла, считает заместитель исполнительного директора Фонда развития физтех-школ Сергей Поминов. «Призер, который раньше мог рассчитывать на «автомат» при поступлении, теперь должен будет либо бороться за победу, либо ориентироваться на 100 баллов по профильному предмету», – говорит он. При этом для ребенка из региона стать призером сильной олимпиады – это достижимая цель, а вот выиграть у специализированных школ Москвы и Петербурга куда менее вероятный сценарий, пояснил Поминов. По его мнению, в результате школьники начнут выбирать олимпиады, учитывая то, какие льготы они дают в конкретных вузах.