Медвежья осада: почему хищники все чаще выходят к людям

23 сентября в Красноярском крае возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за гибели шестерых человек в результате нападений бурых медведей. По данным следствия, численность хищников в регионе выросла в 2,5 раза и превысила 26 000 особей, а от жителей поступило свыше 120 сообщений о выходе зверей в населенные пункты в более чем 15 районах регионах, а также в Красноярске, Железногорске и Зеленогорске. Трагедии произошли в сентябре 2026 г. на территории Енисейского, Сосновоборского и Ермаковского округов. Следователи считают, что к смертельным случаям привело бездействие должностных лиц министерства природных ресурсов края, не принявших своевременных мер по регулированию популяции хищников.