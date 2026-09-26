Медвежья осада: почему хищники все чаще выходят к людям

Медвежья осада: почему хищники все чаще выходят к людямСК возбудил дело о халатности после гибели шести человек от нападений зверя в Красноярском крае
В 2026 г. в России выросло число выходов бурых медведей к населенным пунктам. По данным Минприроды, хищники появлялись возле городов и сел в 41 регионе страны. В Байкальске Иркутской области 18 сентября ввели комендантский час и полный запрет на посещение лесов. Режим повышенной готовности также объявляли в 11 районах Тувы, в Усть-Илимске и Братске, нескольких городах Кузбасса и Петропавловске-Камчатском. В Закаменске две школы и техникум перевели на дистанционное обучение из-за появления медведя в черте города. При этом Минприроды настаивает, что ситуация не является аномальной.
Сколько медведей обитает в России
По данным Министерства природных ресурсов и экологии, к 2026 г. численность бурых медведей в России достигла 307 900 особей. Популяция с 1990-го выросла в 2,3 раза – тогда в стране насчитывалось около 130 000 этих животных.
В основном они обитают в Сибири и на Дальнем Востоке. Больше всего зафиксировано в Красноярском (26 600), Хабаровском (26 200), Камчатском (24 200) краях и Иркутской области (22 400). В Якутии насчитывается 18 800 особей, в Амурской области – 13 300, в Томской – 11 200. В Бурятии обитают 6100 медведей, а в Республике Алтай – 4700.
Минприроды сообщает, что в России год от года регистрируется около 20–30 нападений медведей на людей, и настаивает, что нынешняя ситуация не считается аномальной. В качестве сравнения: таковым стал 2014-й, когда зафиксировали 166 несчастных случаев. В ведомстве полагают, что «ощущение массовости» прежде всего создается из-за возросшего числа сообщений в соцсетях и СМИ.
Где произошли самые резонансные трагедии
Один из самых резонансных случаев этого года произошел 19 августа в Республике Алтай поблизости с Телецким озером. Медведь напал на палатку с парой туристов возле поселка Артыбаш и смог вытащить из нее 29-летнюю девушку по имени Снежана. Она скончалась до прибытия полиции. Погибшая была родом из Новосибирской области. После происшествия республиканская прокуратура проверила местные туробъекты на соответствие нормам безопасности. Поблизости с поселком Артыбаш ввели комендантский час, а также запретили ставить туристические палатки.
В тот же день в Кемеровской области медведица с медвежонком атаковала мужчину, который возвращался с рыбалки под Междуреченском. Он смог отбиться, резко ударив ее сапогом в нос, и добраться до горной стоянки «Снежный барс». Пострадавшего доставили в больницу санавиацией.
В Хакасии медведи неоднократно появлялись возле заимки отшельницы Агафьи Лыковой. За ситуацией следят сотрудники заповедника «Хакасский».
В Иркутской области 6 сентября медведь набросился на группу охотников под Братском: пострадал 52-летний мужчина, сам участвовавший в мероприятиях по регулированию численности хищников в районе горы Солдатская. Его доставили в больницу с ушибленной раной ноги.
В Бурятии в Закаменском районе 7 сентября медведь напал на мужчину, который пришел за скотом, пасшимся в полеске примерно в 2 км от села Хуртага в местности Шутхалан. Прибежавшие местные жители смогли отогнать медведя. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в центральную районную больницу, где он скончался от травмы головы. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал ситуацию серьезной и призвал граждан временно отказаться от походов в лес. По данным Бурприроднадзора, в республике работают 24 бригады охотников-медвежатников, которые дежурят в 12 районах.
В тот же день в Сочи медведь проник на территорию пятизвездочного гостиничного комплекса на Красной Поляне: предположительно, животное привлек запах пищи. Один из сотрудников столкнулся со зверем практически лицом к лицу, но трагедии не произошло.
23 сентября в Красноярском крае возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за гибели шестерых человек в результате нападений бурых медведей. По данным следствия, численность хищников в регионе выросла в 2,5 раза и превысила 26 000 особей, а от жителей поступило свыше 120 сообщений о выходе зверей в населенные пункты в более чем 15 районах регионах, а также в Красноярске, Железногорске и Зеленогорске. Трагедии произошли в сентябре 2026 г. на территории Енисейского, Сосновоборского и Ермаковского округов. Следователи считают, что к смертельным случаям привело бездействие должностных лиц министерства природных ресурсов края, не принявших своевременных мер по регулированию популяции хищников.
Позже, 25 сентября, стало известно, что в селе Вознесенка Красноярского края медведь насмерть загрыз 51-летнюю женщину, вышедшую во двор, где находился загон с домашними животными. Зверя застрелил сосед. Следственный комитет проводит проверку.
Как реагируют местные власти
Из-за выходов медведей к населенным пунктам местные власти обновляют памятки для населения, создают мобильные патрули и выдают новые лицензии на отстрел. По информации СМИ, после происшествия возле поселка Артыбаш Минприроды Республики Алтай выпустило 157 разрешений.
В Иркутской области, где только за одни выходные в ЕДДС поступило более 50 сообщений о встречах с хищниками, создана 81 оперативная группа. Задействованы 209 специалистов и охотников и 142 единицы техники. По данным региональной службы по охране животного мира, местные власти приняли не менее 118 решений о регулировании численности в отношении 250 медведей. Гражданам рекомендуют немедленно сообщать о появлении опасного зверя по номеру 112.
Замглавы Хакасии Дмитрий Бученик 23 сентября заявил, что город Абаза оказался «фактически в медвежьей осаде». По его словам, выходы зверей фиксировались со всех сторон». Позже глава населенного пункта Валентина Филимонова добавила: за ночь в Абазе убили трех медведей.
Минприроды России начало сбор предложений от регионов по совершенствованию законодательства, регулирующего численность бурого медведя. Само ведомство 14 сентября рекомендовало ограничить доступ животных к пищевым отходам на свалках, своевременно предупреждать жителей о появлении хищников рядом с населенными пунктами и информировать туристов о правилах поведения при встрече с ними.
Почему медведи стали чаще выходить к людям
Чаще всего среди причин называют неурожай кормов. В сентябре 2026 г. глава департамента госполитики и регулирования в сфере охраны объектов животного мира Минприроды России Татьяна Арамилева заявила, что в Сибирском федеральном округе нет ни кедрового ореха, ни лещины, ни ягод, ни грибов. По словам чиновницы, из-за этого медведь остается несытым перед зимовкой.
Глава лаборатории биоресурсов и этнографии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики УрО РАН Владимир Ануфриев рассказывал в интервью, что из-за ранней и сухой весны в 2026-м ягоды начали созревать и осыпаться уже к августу, из-за чего осенью медведи остались без пищи. Эксперт полагает, что люди не в силах повлиять на климатические и погодные процессы, поэтому единственной мерой предупреждения, на его взгляд, остается регулирование численности хищников.
Среди других причин, например, начальник отдела по охране и использованию животного мира департамента природных ресурсов и экологии Чукотского АО Егор Верещагин назвал слабый ход лосося (основного корма хищников) в регионе на фоне общего роста популяции медведей – с 3453 особей в 2025-м до 3730 в 2026 г.
Минприроды отдельно предупреждает об опасности животных, которые привыкли кормиться на свалках поблизости с домами. Эколог Ярослава Дицевич подчеркивает, что медведь обладает очень хорошим обонянием и запоминает места, где можно сравнительно легко получить калории. Если животное однажды наелось рядом с человеком и его не отпугнули, вероятность повторного выхода к населенным пунктам возрастает. При этом такое поведение может передаваться медвежатам.
Еще один фактор – рост популяции. Кандидат биологических наук и охотовед Михаил Кречмар считает, что главная причина участившихся встреч медведей с людьми заключается в том, что численность хищников «сильно превысила максимально допустимую в угодьях». По его словам, причина очень проста – россияне меньше охотятся.
Как регулируется численность медведей
Регулирование численности медведя в России организовано через систему лимитов и квот, которые ежегодно утверждает каждый из регионов. По нормам Минприроды, лимит добычи не должен превышать 30% от общей численности. Так, на Камчатке за сезон 2026–2027 гг. разрешено добыть 3443 особи – это около 14,6% местной популяции. В Республике Алтай перед стартом сезона утвердили отстел 1134 медведей, но там это 24,1% общей численности зверя.
Еще немного примеров: в Амурской области лимит составил 1325 медведя (на 74 больше, чем годом ранее), в Краснодарском крае – 57. В Нижегородской области квота определена в 399 особей при общей численности 1521.
Но россияне все реже пользуются разрешениями. В 2025 г. по всей стране охотники добыли 12 700 особей при том, что позволили застрелить почти 47 000 (в зависимости от местности выбрали около 10–30% квоты). В Красноярском крае, где численность медведей оценивается в 25 000–32 000, осваивается около 15% разрешений. В Иркутской области добывается порядка 1000 при квоте в 4000 в год. Врио главы министерства природных ресурсов Красноярского края Алексей Большаков объяснил новые процессы отсутствием спроса на охотпродукцию и расширением в стране туриндустрии.
В итоге в Красноярском крае для стимулирования профессиональных охотников ввели специальные вознаграждения за добытую особь в размере 36 500 руб. При этом право на выплату имеют только охотники с официальными разрешениями. Выданное властями решение нельзя приравнивать к самостоятельному отстрелу гражданами: самовольная охота вне правил считается незаконной. Отстрел в черте населенных пунктов считается компетенцией правоохранительных органов.
Как вести себя при встрече с медведем
При встрече с медведем главное – не приближаться к зверю, но и не стоит бежать или делать резких движений. МЧС рекомендует сохранять спокойствие и постепенно наращивать дистанцию с хищником.
Чтобы избежать встречи с медведем:
откажитесь от посещения лесов, сбора грибов, ягод и дикоросов;
если все-таки решили рискнуть, передвигайтесь группой;
избегайте троп со следами или останками животных;
разговаривайте и создавайте умеренный шум, чтобы зверь заранее чувствовал приближение людей;
ни в коем случае не ставьте палатки в необорудованных местах, например, на опушке или возле реки;
не оставляйте остатки пищи и мусор возле туристического лагеря;
не храните продукты в палатке, где ночуете;
не берите с собой мелких питомцев или их корм;
ни в коем случае не приближайтесь к медвежатам.
Если вы все-таки встретились с медведем:
если зверь вас не заметил, нужно оперативно и осторожно покинуть место – не подходите сами и не делайте фото или видео;
если зверь вас заметил, но стоит, медленно отступайте, не поворачиваясь спиной;
если зверь заметил и приближается, попробуйте отпугнуть его властным голосом, сигнальной ракетой или предупредительным выстрелом, но не кричите, ни в коем случае не имитируйте рык и не кидайте ничего в медведя (его это спровоцирует);
если зверь атакует, стратегия поведения зависит от причин агрессии, но при наихудшем сценарии падайте на живот, свернувшись клубком, закройте шею и голову руками и притворитесь мертвым – просто убежать от медведя не получится;
если вы получили повреждения, но все-таки выжили, как можно быстрее вызовите помощь по номеру 112.