Что заставит россиян переехать на работу на Дальний Восток и Север

Ни за что не рассмотрели бы возможность работать на Дальнем Востоке или в северных регионах 8% россиян. Пока не думали о таком предложении, но открыты к нему 5% респондентов. Опыт работы в этих регионах есть у 4% опрошенных: 3% сообщили о готовности его повторить, а 1% – сказали, что больше не хотят там работать.