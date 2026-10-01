Что заставит россиян переехать на работу на Дальний Восток и Север

Что заставит россиян переехать на работу на Дальний Восток и СеверГлавными факторами влияния они назвали комфортное жилье и большие подъемные
Около половины россиян (49%) рассмотрели бы возможность работать на Дальнем Востоке или в северных регионах РФ, но только при определенных условиях: достойная зарплата, жилье и социальные гарантии. Об этом говорится в исследовании президентской платформы «Россия – страна возможностей» и компании Ancor, результаты которого есть у «Ведомостей».
Почти каждый шестой респондент (17%) допустил, что он рассмотрел бы эту возможность, если это будет значительный карьерный шаг или уникальный опыт. Практически такая же доля опрошенных (16%) согласилась бы рассмотреть предложение, если им будет интересно.
Ни за что не рассмотрели бы возможность работать на Дальнем Востоке или в северных регионах 8% россиян. Пока не думали о таком предложении, но открыты к нему 5% респондентов. Опыт работы в этих регионах есть у 4% опрошенных: 3% сообщили о готовности его повторить, а 1% – сказали, что больше не хотят там работать.
На решение переехать влияет комфортное жилье (62%), большие подъемные (61%), возможность заработать на покупку жилья (55%), масштабность проекта, качественная медицинская страховка и услуги (по 46%). В меньшей степени влияние оказывает общая стабильность и перспективы развития региона, чтобы чувствовать себя уверенно (40%). В качестве факторов влияния россияне также назвали возможность частых поездок домой за счет работодателя (29%), дополнительный отпуск и помощь в трудоустройстве супруги или супруга (по 27%), устройство детей в детский сад или школу (23%).
При этом 49% респондентов боятся, что ожидания от работы и жизни не совпадут с реальностью, а 47% опасаются низкого уровня медпомощи и сложностей с доступом к качественным услугам. У 41% опрошенных есть переживания из-за ограниченной инфраструктуры и бытовых неудобств в регионе, у 40% – по поводу влияния климата на здоровье. Столько же респондентов волнуются, что из-за удаленности регионов редко смогут видеться с родственниками и друзьями.
Для работодателей результаты опроса означают, что с кандидатом нужно заранее и предметно обсуждать не только функционал и компенсацию, но и условия проживания, стоимость жизни, доступность медицины, возможности для семьи, говорит директор Ancor Recruitment Евгения Шломина. Конкурентный пакет для соискателей могут, в частности, предложить крупные энергетические, сырьевые и логистические компании, связанные с Севморпутем, уточнил аналитик Проектного офиса развития Арктики Олег Адамович.
Среди специалистов в регионе в приоритете находятся врачи, отметил Адамович. Их приезд одновременно закрывает главную потребность жителей – в медицинских специалистах – и делает регион привлекательнее для остальных, считает он.
Кого и как опрашивали
Требования соискателей к размеру подъемных привязаны к рыночной стоимости обустройства на новом месте, говорит заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко. В качестве поддержки работодатели могут предложить служебное жилье или денежную компенсацию для закрытия этой базовой нужды. По словам эксперта, важно также снижать барьеры социальной изоляции, например с помощью субсидирования стоимости авиаперелетов для сотрудников и членов их семей к прежнему месту жительства на период действия контракта.
На деле разница между высказываниями о готовности переехать и фактическими переездами значительная: уезжает лишь малая часть тех, кто на словах готов это сделать, а еще меньше людей выбирают именно Дальний Восток, говорит ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. В РФ наблюдается отток населения из регионов Дальнего Востока в центральную часть страны. По словам эксперта, большинство действительно готовых переехать скорее выберет столичные регионы, где больше возможностей найти работу и выше качество инфраструктуры.
Меры экономического стимулирования безусловно несут мотивирующую силу, но для закрепления профессионалов в этих регионах на первый план выходят инструменты адаптации и социализации, считает директор стратегических проектов Школы управления «Сколково» Ольга Кузьмичева.