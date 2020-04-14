Чего я ожидаю после публикации? Конечно, будет много, как бы это повежливей сказать... нелицеприятных замечаний. Но это эмоции, они пройдут. Когда-то, много лет назад, на презентации первого рейтинга надежности страховых компаний точно так же рассуждали о скудости и недостоверности данных, несовершенстве методики. И один из руководителей страховых компаний встал и заявил: «Мне абсолютно все равно, на какой я позиции. Я продемонстрировал свою готовность к открытости, я стал виден рынку. Методика усовершенствуется, данных будет больше, и тогда уже я буду работать над повышением рейтинга». Так и произошло. То же будет и с благотворительными фондами: через несколько лет тот минимальный набор информации, который сейчас учтен в методике рейтинга, станет общим местом. А рейтинговые аналитики смогут углубиться в изучение более тонких материй.