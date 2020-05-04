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Как коронавирус ударил по немецкому здравоохранению

Руководители страны напугались сами и напугали население
Рустэм Самигуллин , врач-невролог

С самого начала вселенской паники по поводу китайской дурной болезни (COVID-19) слышатся дифирамбы в адрес немецкой медицины. Дескать, вот он, образец борьбы с заразой: передовые технологии плюс четкая организация здравоохранения плюс законопослушное население!

А действительно ли все тут сегодня хорошо? «Яйн!» – как говорят немцы: и да, и нет.

Да, немецкая медицина – лучшая в мире, об этом я твержу на каждом углу уже двадцать третий год, с тех пор, как переехал в Германию работать. Почему?

Во-первых, это врожденная немецкая аккуратность и педантичность. Есть поговорка: «Ложиться на операцию лучше в тех странах, где умеют делать часы», а немцы – прирожденные часовщики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных