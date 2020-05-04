Как коронавирус ударил по немецкому здравоохранениюРуководители страны напугались сами и напугали население
С самого начала вселенской паники по поводу китайской дурной болезни (COVID-19) слышатся дифирамбы в адрес немецкой медицины. Дескать, вот он, образец борьбы с заразой: передовые технологии плюс четкая организация здравоохранения плюс законопослушное население!
А действительно ли все тут сегодня хорошо? «Яйн!» – как говорят немцы: и да, и нет.
Да, немецкая медицина – лучшая в мире, об этом я твержу на каждом углу уже двадцать третий год, с тех пор, как переехал в Германию работать. Почему?
Во-первых, это врожденная немецкая аккуратность и педантичность. Есть поговорка: «Ложиться на операцию лучше в тех странах, где умеют делать часы», а немцы – прирожденные часовщики.
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