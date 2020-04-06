«В октябре нам сказали, что летучие мыши – это как-то не актуально»
Профессор Дальневосточного университета Михаил Щелканов – вирусолог, ведет регулярный мониторинг природно-очаговых вирусов, в том числе коронавирусов на Дальнем Востоке. Он автор более 500 научных статей и монографий и хорошо известен коллегам в своей области науки. Но в своих публикациях он не раз выходил за узкие профессиональные рамки и информировал практикующих медиков о взрывоопасной ситуации, складывающейся в азиатском регионе с коронавирусами. В 2013 г. в статье «Коронавирусы человека (Nidovirales, Coronaviridae): возросший уровень эпидемической опасности» в журнале для профессионального медицинского сообщества «Лечащий врач» он предупреждал об опасности активации природных очагов коронавирусов, связанных с летучими мышами. В 2015 г. в «Тихоокеанском медицинском журнале» в статье «Ближневосточный респираторный синдром: когда вспыхнет тлеющий очаг?» фактически предсказал его крупнейшую эпидемическую вспышку в Восточной Азии (в Южной Корее). А прошлым летом уже более широкой аудитории рассказал по российскому ТВ (в программе Татьяны Митковой «Крутая история») об опасности коронавирусной эпидемии, определив начало возможной эпидемии в октябре с разгаром в декабре и, к сожалению, не сильно ошибся.
Сейчас, впрочем, гораздо важнее понять, будет ли это повторяться в дальнейшем. Профессор Щелканов в интервью «Ведомостям» говорит, что в отличие от вирусов многих опасных инфекций, которые живут только в человеческой популяции и которые поголовной вакцинацией можно полностью искоренить (как, например, натуральную оспу), коронавирусы циркулируют в диких животных. А их поголовная вакцинация (хотя для диких носителей вируса бешенства такие попытки предпринимались и предпринимаются) – это пока из области фантастики. До сих пор человечество не победило ни одну природно-очаговую инфекцию, констатирует ученый.
Где живут коронавирусы
– Ну у нас даже гриппом болеют далеко не все. Конечно, и такой сценарий возможен, но на дворе все-таки не XVIII и даже не XIX век. А прошлый век вообще был золотым веком вакцинной профилактики. Напомню, что академик Виктор Михайлович Жданов с трибуны Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения предложил программу всемирной ликвидации оспы – и ведь удалось полностью искоренить оспу в человеческой популяции. Правда, надо помнить, что натуральная оспа не была природно-очаговой инфекцией. Она была чистым антропонозом, т. е. у нее не было природного резервуара, в отличие от тех же коронавирусов. К сожалению, человечество не победило ни одну природно-очаговую инфекцию, потому что к ним может быть один-единственный подход: тщательный и, главное, регулярный мониторинг природных очагов.
– Циветты, верблюды и панголины – промежуточные хозяева коронавируса. Природный резервуар у всех них – летучие мыши. Летучая мышь – тоже млекопитающее, как мы с вами, поэтому адаптация вирусу нужна минимальная. Она уже имеется, коронавирусы летучих мышей уже адаптированы к клеткам млекопитающих. В принципе, от летучей мыши может заразиться напрямую и человек, только они гораздо меньше с людьми контактируют. А вот кто постоянно заражается от летучих мышей, так это мелкие млекопитающие, которые живут в лесах Юго-Восточной Азии, – те же циветты, барсуки, енотовидные собаки, еноты. И они же используются в пищу в Восточной и Юго-Восточной Азии. Как раз тут происходит заражение людей – на восточных рынках, которые в отличие от наших изобилуют живыми животными. Они больше похожи на старый московский птичий рынок, кто его помнит. Только многократно увеличенный. Там редко забивают животных, так как хранить мясо особо негде – жарко и влажно. Поэтому лучше продавать их для гастрономических целей живыми, и они в огромных количествах находятся очень близко к людям.