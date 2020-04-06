– Циветты, верблюды и панголины – промежуточные хозяева коронавируса. Природный резервуар у всех них – летучие мыши. Летучая мышь – тоже млекопитающее, как мы с вами, поэтому адаптация вирусу нужна минимальная. Она уже имеется, коронавирусы летучих мышей уже адаптированы к клеткам млекопитающих. В принципе, от летучей мыши может заразиться напрямую и человек, только они гораздо меньше с людьми контактируют. А вот кто постоянно заражается от летучих мышей, так это мелкие млекопитающие, которые живут в лесах Юго-Восточной Азии, – те же циветты, барсуки, енотовидные собаки, еноты. И они же используются в пищу в Восточной и Юго-Восточной Азии. Как раз тут происходит заражение людей – на восточных рынках, которые в отличие от наших изобилуют живыми животными. Они больше похожи на старый московский птичий рынок, кто его помнит. Только многократно увеличенный. Там редко забивают животных, так как хранить мясо особо негде – жарко и влажно. Поэтому лучше продавать их для гастрономических целей живыми, и они в огромных количествах находятся очень близко к людям.