Количество резервных коек – один из главных критериев оценки эпидемиологической ситуации в регионах. 15 ноября премьер Михаил Мишустин поручил главам регионов следить, чтобы свободных коек для приема больных COVID-19 было не менее 20%. В Петербурге на 1 декабря резерв коек составлял 6%.