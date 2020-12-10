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«Ковид-диссиденты резко меняют точку зрения на больничной койке»

Начальник петербургского Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказывает, как павильоны «Ленэкспо» переделывают под больницу
Сергей Балуев
Начальник СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Максим Кабанов /Роман Пименов

Власти Санкт-Петербурга близки к введению полного локдауна, заявил 7 декабря губернатор Александр Беглов. Больницы города работают на максимальной мощности. «До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше – красная черта», – сказал губернатор.

Количество резервных коек – один из главных критериев оценки эпидемиологической ситуации в регионах. 15 ноября премьер Михаил Мишустин поручил главам регионов следить, чтобы свободных коек для приема больных COVID-19 было не менее 20%. В Петербурге на 1 декабря резерв коек составлял 6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных