«Ковид-диссиденты резко меняют точку зрения на больничной койке»Начальник петербургского Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказывает, как павильоны «Ленэкспо» переделывают под больницу
Власти Санкт-Петербурга близки к введению полного локдауна, заявил 7 декабря губернатор Александр Беглов. Больницы города работают на максимальной мощности. «До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше – красная черта», – сказал губернатор.
Количество резервных коек – один из главных критериев оценки эпидемиологической ситуации в регионах. 15 ноября премьер Михаил Мишустин поручил главам регионов следить, чтобы свободных коек для приема больных COVID-19 было не менее 20%. В Петербурге на 1 декабря резерв коек составлял 6%.
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