«Испытание страхом продолжается»

Эксперты единодушно признают: с вызовами, которые поставила пандемия COVID-19, Россия справилась лучше, чем многие другие страны. Некоторые считают даже, что коронавирус России принес больше пользы, чем нанес вреда, поскольку заставил власти отказаться от привычных шаблонов в бюджетной политике: правительство, например, отказалось от табу на дефицит бюджета и увеличение госзаимствований, а главными получателями госпомощи во время этого кризиса стали не стратегические предприятия, как это было раньше, а малый и средний бизнес. У декана экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александра Аузана свой взгляд на эти уроки и достижения.