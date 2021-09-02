На что потратит миллиарды Мелинда Френч Гейтс:Важное направление благотворительности бывшей жены Билла Гейтса – борьба за права женщин
Развод Билла и Мелинды Гейтс интересен не только тем, что внезапно распалась пара, которая считалась образом гармоничного супружества. И не загадкой, какое место в списке богатейших женщин мира займет Мелинда Френч Гейтс (она вернула себе девичью фамилию). Сейчас определяется, на какие благотворительные цели пойдет масштабное финансирование в ближайшие десятилетия, отмечает Bloomberg. Оба супруга в свое время подписали клятву дарения.
Все знают о Фонде Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation). Менее известно, что они оба около шести лет назад основали еще и собственные благотворительные фонды. Breakthrough Energy Билла Гейтса борется главным образом с изменением климата. Pivotal Ventures Мелинды Френч Гейтс ставит во главу угла права женщин.
С общим фондом не все просто. Им руководили и Билл, и Мелинда. Гейтс часто повторяет, что они постараются и дальше работать бок о бок. Сам фонд в начале июля объявил, что для его основателей начался двухлетний испытательный срок. Если выяснится, что им сложно сосуществовать, то Гейтс останется, а Мелинда уйдет с поста сопредседателя. Эндаумент фонда не уменьшится. «Но в таком случае Мелинда получит личные ресурсы от Билла для своей благотворительной деятельности», – официально заявил гендиректор фонда Марк Сузман.
Bloomberg, кстати, называет Фонд Билла и Мелинды Гейтс одним из их главных активов. Хотя может показаться, что основа богатства Гейтса – акции Microsoft, это не так. По оценкам Bloomberg, на бумаги Microsoft приходится $26,6 млрд состояния Гейтсов. Эндаумент фонда почти вдвое больше – $49,8 млрд. Еще больше размер личных инвестиций пары – $114 млрд, подавляющей частью которых управляет инвестфонд Cascade. Это не только акции. В июне вышло расследование NBC News и The Land Report, обнаруживших, что Гейтс через Cascade стал крупнейшим частным землевладельцем в США, скупив около 110 000 га сельхозугодий в 18 штатах. И еще у бывших супругов есть совместно нажитые «мелочи» вроде авиапарка стоимостью $134 млн или недвижимости общей стоимостью $289 млн. Ходатайство в суд о разводе Френч подписала в особняке на берегу озера в Бельвью (Вашингтон), а Гейтс – в доме в Палм-Дезерте (Южная Калифорния).
Судя по всему, у пары не было брачного контракта. А по законам штата Вашингтон все нажитое в браке делится поровну, и это поначалу породило бурные обсуждения, что Френч может претендовать более чем на $60 млрд. Гейтс впервые вошел в рейтинг Forbes в 1995 г., через год с небольшим после свадьбы, с состоянием $12,9 млрд, которое сейчас оценивается уже в $132 млрд.
Но супруги договорились как-то иначе. В начале августа судья штата Вашингтон одобрил их договор о раздельном проживании, который урегулирует в том числе денежные вопросы. Его подробности не раскрываются. Еще до заседания суда Френч получила акций различных компании более чем на $3 млрд. После суда инвестфонд Cascade переписал на нее еще ряд активов. По оценке Bloomberg, сейчас ей принадлежит одних только акций более чем на $5,7 млрд и похоже, что раздел активов еще не закончился.
Отличница и активистка
Мелинда Френч родилась 15 августа 1964 г. в Далласе (штат Техас). Ее отец Рэймонд Джозеф Френч-младший – инженер, работал в космической программе НАТО. Должность была, видимо, не самой денежной, иначе он не стал бы подрабатывать в сфере недвижимости. Его жена Элейн посвятила себя воспитанию четверых детей – у Мелинды есть старшая сестра и два младших брата. В юности Элейн не стала поступать в университет и потом об этом жалела. Высшее образование для всех детей было ее idee fixe – во сколько бы это ни стало семейному бюджету.
Дети немало помогали отцу в его второй работе: стригли газоны, делали уборку в сдаваемых внаем домах, вели бухгалтерию («Мы видели, как деньги приходят и уходят», – рассказывала Френч Fortune). Чтобы было удобнее справляться с финансовой отчетностью, отец купил компьютер Apple II. Как говорила Мелинда, это была ее первая школьная любовь. Все разворачивалось по классическому сюжету подросткового романа, шутила она в интервью GeekWire: сначала ей позволяли общаться с любимым компьютером при родителях в гостиной, а потом разрешили уединяться с ним в спальне. Правда, это был уже другой компьютер – купленный специально для нее Apple III. Она и до этого увлекалась математикой, а тут перед ней открылся мир программирования.