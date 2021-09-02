На что потратит миллиарды Мелинда Френч Гейтс:

Bloomberg, кстати, называет Фонд Билла и Мелинды Гейтс одним из их главных активов. Хотя может показаться, что основа богатства Гейтса – акции Microsoft, это не так. По оценкам Bloomberg, на бумаги Microsoft приходится $26,6 млрд состояния Гейтсов. Эндаумент фонда почти вдвое больше – $49,8 млрд. Еще больше размер личных инвестиций пары – $114 млрд, подавляющей частью которых управляет инвестфонд Cascade. Это не только акции. В июне вышло расследование NBC News и The Land Report, обнаруживших, что Гейтс через Cascade стал крупнейшим частным землевладельцем в США, скупив около 110 000 га сельхозугодий в 18 штатах. И еще у бывших супругов есть совместно нажитые «мелочи» вроде авиапарка стоимостью $134 млн или недвижимости общей стоимостью $289 млн. Ходатайство в суд о разводе Френч подписала в особняке на берегу озера в Бельвью (Вашингтон), а Гейтс – в доме в Палм-Дезерте (Южная Калифорния).