«Мы вступаем в очень интересный исторический период – смену поколений»

Как часто бывает, к яркой дискуссии подключились не только эксперты, но и любители хайпа, и, к сожалению, в медийном пространстве важнейшая тема порой сводится к разговору о бритье ног. Обо всем этом «Ведомости» поговорили с Ириной Прохоровой, основателем издательства «Новое литературное обозрение» и соучредителем (вместе с братом-миллиардером) благотворительного Фонда Михаила Прохорова. Широкой публике она стала известной во время президентской кампании Михаила Прохорова в 2012 г. Взвешенная риторика расположила к ней прессу, где она выступает экспертом по широкому кругу тем, так или иначе связанных с гуманитарными дисциплинами, образованием, культурой или общественными явлениями. И сейчас, когда настроение в обществе, даже среди наиболее либеральной и активной его части, скорее помалкивать, чем высказываться, Прохорова называет вещи своими именами. Но, что важно, избегает категоричных и полярных оценок, призывая смотреть на проблемы с разных сторон.