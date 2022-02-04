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«Мы вступаем в очень интересный исторический период – смену поколений»

Ирина Прохорова рассуждает о современных проблемах феминизма и тенденциях российской культуры
Анна Шилова
Издатель, благотворитель Ирина Прохорова / Максим Стулов / Ведомости

Ирина Прохорова

издатель, благотворитель
Родилась  в 1956 г. в Москве. Окончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Со второй половины 1980-х гг. – редактор журнала «Литературное обозрение»
1992
основала первый независимый гуманитарный журнал «Новое литературное обозрение» и возглавила одноименное издательство
2004
стала соучредителем частного благотворительного Фонда Михаила Прохорова
2012
была доверенным лицом кандидата в президенты Михаила Прохорова
2013
руководила исполнительным комитетом партии «Гражданская платформа» по 2014 г.
2017
автор и ведущая передачи «Культура повседневности» на радио «Говорит Москва»

Женской повестке уже не один десяток лет, и за это время общество далеко продвинулось в вопросе равноправия полов. Но в 2017 г., после скандала с кинопродюсером Харви Вайнштейном и митингов против дискриминационной политики и высказываний президента США Дональда Трампа, феминистское движение (и шире – борьба против дискриминации в целом) вышло на новый уровень.

В России поначалу за этим наблюдали со смесью интереса и скепсиса, но в пандемию дискуссия обострилась и у нас. Резкое изменение общественного уклада, которыми стали локдаун и другие пандемийные ограничения, обнажили и обострили давние проблемы: неравенство зарплат мужчин и женщин, стеклянный потолок для женщин на руководящих должностях, домашнее насилие, закон о котором до сих пор не принят.

Как часто бывает, к яркой дискуссии подключились не только эксперты, но и любители хайпа, и, к сожалению, в медийном пространстве важнейшая тема порой сводится к разговору о бритье ног. Обо всем этом «Ведомости» поговорили с Ириной Прохоровой, основателем издательства «Новое литературное обозрение» и соучредителем (вместе с братом-миллиардером) благотворительного Фонда Михаила Прохорова. Широкой публике она стала известной во время президентской кампании Михаила Прохорова в 2012 г. Взвешенная риторика расположила к ней прессу, где она выступает экспертом по широкому кругу тем, так или иначе связанных с гуманитарными дисциплинами, образованием, культурой или общественными явлениями. И сейчас, когда настроение в обществе, даже среди наиболее либеральной и активной его части, скорее помалкивать, чем высказываться, Прохорова называет вещи своими именами. Но, что важно, избегает категоричных и полярных оценок, призывая смотреть на проблемы с разных сторон.

– Поскольку женская тема стала чрезвычайно модной и вокруг нее много спекуляций, то идут разговоры, не притянута ли она за уши. Скажем, многих смущает фокус на бодипозитив или что в глянце как пример самостоятельности предлагаются чиновницы или жены чиновников. Что вы думаете об этом?

– Поскольку тема действительно стала «модной», я считаю, что проблематику нужно обсуждать более глубоко, с включением историко-культурной оптики. Потому что забалтывание важных социальных тем обычно ведет к их дискредитации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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