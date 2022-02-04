«Мы вступаем в очень интересный исторический период – смену поколений»Ирина Прохорова рассуждает о современных проблемах феминизма и тенденциях российской культуры
Ирина Прохорова
Женской повестке уже не один десяток лет, и за это время общество далеко продвинулось в вопросе равноправия полов. Но в 2017 г., после скандала с кинопродюсером Харви Вайнштейном и митингов против дискриминационной политики и высказываний президента США Дональда Трампа, феминистское движение (и шире – борьба против дискриминации в целом) вышло на новый уровень.
В России поначалу за этим наблюдали со смесью интереса и скепсиса, но в пандемию дискуссия обострилась и у нас. Резкое изменение общественного уклада, которыми стали локдаун и другие пандемийные ограничения, обнажили и обострили давние проблемы: неравенство зарплат мужчин и женщин, стеклянный потолок для женщин на руководящих должностях, домашнее насилие, закон о котором до сих пор не принят.
Как часто бывает, к яркой дискуссии подключились не только эксперты, но и любители хайпа, и, к сожалению, в медийном пространстве важнейшая тема порой сводится к разговору о бритье ног. Обо всем этом «Ведомости» поговорили с Ириной Прохоровой, основателем издательства «Новое литературное обозрение» и соучредителем (вместе с братом-миллиардером) благотворительного Фонда Михаила Прохорова. Широкой публике она стала известной во время президентской кампании Михаила Прохорова в 2012 г. Взвешенная риторика расположила к ней прессу, где она выступает экспертом по широкому кругу тем, так или иначе связанных с гуманитарными дисциплинами, образованием, культурой или общественными явлениями. И сейчас, когда настроение в обществе, даже среди наиболее либеральной и активной его части, скорее помалкивать, чем высказываться, Прохорова называет вещи своими именами. Но, что важно, избегает категоричных и полярных оценок, призывая смотреть на проблемы с разных сторон.
– Поскольку тема действительно стала «модной», я считаю, что проблематику нужно обсуждать более глубоко, с включением историко-культурной оптики. Потому что забалтывание важных социальных тем обычно ведет к их дискредитации.