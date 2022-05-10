«Институт уполномоченного становится системным партнером государства»

Мария Львова-Белова была назначена детским омбудсменом при президенте России чуть больше полугода назад, а до этого занималась социальной адаптацией сирот и людей с инвалидностью в различных некоммерческих организациях. Львова-Белова сама многодетная мать, у нее пятеро родных детей и четверо приемных. К началу мая, как рассказала «Ведомостям» детский омбудсмен, в Россию прибыло 190 000 детей и не все они могут найти своих родственников, которые остались по ту сторону границы. Самая сложная ситуация с сиротами – таких прибыло из интернатов ДНР и ЛНР около 1200 человек. По словам Львовой-Беловой, это одна из самых проблемных категорий беженцев, с которой надо работать: ведь у них травма от военных действий наложилась на травму сиротскую. Но во время последней поездки в Донбасс президентский омбудсмен встретилась с главами ДНР и ЛНР и получила их «политическое согласие» на упрощенную регламентацию устройства детей в российские семьи, а также на проработку вопросов, связанных с предоставлением им гражданства.