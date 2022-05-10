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«Институт уполномоченного становится системным партнером государства»

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова – о помощи сиротам из Донбасса и развитии системы опеки
Валерия Мишина
Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка при президенте России  / Пресс — служба уполномоченного по правам ребёнка при президенте России

Мария Львова-Белова была назначена детским омбудсменом при президенте России чуть больше полугода назад, а до этого занималась социальной адаптацией сирот и людей с инвалидностью в различных некоммерческих организациях. Львова-Белова сама многодетная мать, у нее пятеро родных детей и четверо приемных. К началу мая, как рассказала «Ведомостям» детский омбудсмен, в Россию прибыло 190 000 детей и не все они могут найти своих родственников, которые остались по ту сторону границы. Самая сложная ситуация с сиротами – таких прибыло из интернатов ДНР и ЛНР около 1200 человек. По словам Львовой-Беловой, это одна из самых проблемных категорий беженцев, с которой надо работать: ведь у них травма от военных действий наложилась на травму сиротскую. Но во время последней поездки в Донбасс президентский омбудсмен встретилась с главами ДНР и ЛНР и получила их «политическое согласие» на упрощенную регламентацию устройства детей в российские семьи, а также на проработку вопросов, связанных с предоставлением им гражданства.

«Шанс на семью»

– Вы недавно вернулись из Донбасса. Что вы там делали?

– Одной из основных тем встреч с главами республик [ДНР и ЛНР] была гуманитарная помощь детям и возможности создания коридоров для ее адресной доставки. В аппарат уполномоченного каждый день поступают сигналы: срочно нужна помощь людям, находящимся в подвале в таком-то районе, требуется специализированное питание, медицинские препараты. При этом ехать в ряд районов, откуда поступают просьбы о помощи, опасно. Даже в Минобороны говорят, что пока не возьмутся организовать туда поездку.

Второй блок касался медицинской и социальной реабилитации. Мы видим, в каком состоянии к нам в Россию привозят детей. Внешне они сохранны, и со стороны кажется, что все благополучно. Но они рисуют военную технику и поля сражений, боятся громких звуков, есть и более острые симптомы посттравматического синдрома.

Еще один важный момент связан с поиском родственников. При эвакуации люди теряют друг друга. После взрывов они оказываются в разных больницах, утрачивается связь. И когда мы видим, что ребенок один, то делаем все возможное, чтобы найти его родственников. У кого-то могут быть родные на территории Украины, или на территории России, или в странах ближнего зарубежья. О ребенке в первую очередь должны заботиться родные и близкие люди.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных