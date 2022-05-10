«Институт уполномоченного становится системным партнером государства»Детский омбудсмен Мария Львова-Белова – о помощи сиротам из Донбасса и развитии системы опеки
Мария Львова-Белова была назначена детским омбудсменом при президенте России чуть больше полугода назад, а до этого занималась социальной адаптацией сирот и людей с инвалидностью в различных некоммерческих организациях. Львова-Белова сама многодетная мать, у нее пятеро родных детей и четверо приемных. К началу мая, как рассказала «Ведомостям» детский омбудсмен, в Россию прибыло 190 000 детей и не все они могут найти своих родственников, которые остались по ту сторону границы. Самая сложная ситуация с сиротами – таких прибыло из интернатов ДНР и ЛНР около 1200 человек. По словам Львовой-Беловой, это одна из самых проблемных категорий беженцев, с которой надо работать: ведь у них травма от военных действий наложилась на травму сиротскую. Но во время последней поездки в Донбасс президентский омбудсмен встретилась с главами ДНР и ЛНР и получила их «политическое согласие» на упрощенную регламентацию устройства детей в российские семьи, а также на проработку вопросов, связанных с предоставлением им гражданства.
«Шанс на семью»
– Одной из основных тем встреч с главами республик [ДНР и ЛНР] была гуманитарная помощь детям и возможности создания коридоров для ее адресной доставки. В аппарат уполномоченного каждый день поступают сигналы: срочно нужна помощь людям, находящимся в подвале в таком-то районе, требуется специализированное питание, медицинские препараты. При этом ехать в ряд районов, откуда поступают просьбы о помощи, опасно. Даже в Минобороны говорят, что пока не возьмутся организовать туда поездку.
Второй блок касался медицинской и социальной реабилитации. Мы видим, в каком состоянии к нам в Россию привозят детей. Внешне они сохранны, и со стороны кажется, что все благополучно. Но они рисуют военную технику и поля сражений, боятся громких звуков, есть и более острые симптомы посттравматического синдрома.
Еще один важный момент связан с поиском родственников. При эвакуации люди теряют друг друга. После взрывов они оказываются в разных больницах, утрачивается связь. И когда мы видим, что ребенок один, то делаем все возможное, чтобы найти его родственников. У кого-то могут быть родные на территории Украины, или на территории России, или в странах ближнего зарубежья. О ребенке в первую очередь должны заботиться родные и близкие люди.