«Дети должны уметь применять знания в жизни»

В этом году ЕГЭ пройдет в 60 странах мира, но число желающих его сдать за границей удвоилось по сравнению с 2021 г. – до 3875 человек, рассказал в интервью «Ведомостям» руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Он объяснил это проблемами с передвижением, возникшими из-за западных санкций, – ранее выпускники предпочитали для сдачи ЕГЭ приезжать в Россию. Более того, Рособрнадзор в этом году открыл 19 пунктов сдачи ЕГЭ в Донбассе, но приграничные российские регионы в случае необходимости готовы принять у себя этих выпускников, если возникнет опасность для сдачи на местах.