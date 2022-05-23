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«Дети должны уметь применять знания в жизни»

Руководитель Рособрнадзора о помощи школам Донбасса и проведении ЕГЭ в 2022 году
Валерия Мишина Анастасия Курилова
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев / Андрей Гордеев / Ведомости

В этом году ЕГЭ пройдет в 60 странах мира, но число желающих его сдать за границей удвоилось по сравнению с 2021 г. – до 3875 человек, рассказал в интервью «Ведомостям» руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Он объяснил это проблемами с передвижением, возникшими из-за западных санкций, – ранее выпускники предпочитали для сдачи ЕГЭ приезжать в Россию. Более того, Рособрнадзор в этом году открыл 19 пунктов сдачи ЕГЭ в Донбассе, но приграничные российские регионы в случае необходимости готовы принять у себя этих выпускников, если возникнет опасность для сдачи на местах.

Музаев пока не берется оценить уровень знаний школьников из ДНР и ЛНР. Но он полагает, что в среднем балл на ЕГЭ у выпускников 2022 г. будет ниже, чем прежде, из-за внедрения практико-ориентированных заданий. При этом руководитель Рособрнадзора призвал родителей не беспокоиться за шансы своих детей на поступление в «вузы мечты» – учебные заведения готовы понизить требования к абитуриентам в зависимости от результатов ЕГЭ.

«Принимать отсюда решения – это как минимум преступно»

– По данным на конец апреля, 649 000 выпускников школ планировали сдавать ЕГЭ. К ним должны присоединиться 88 000 выпускников прошлых лет. Цифры могут поменяться?

– Сейчас на участие в ЕГЭ зарегистрировано порядка 740 000 человек. Выпускники были обязаны зарегистрироваться до 1 февраля. Но есть те, кому по объективным причинам не удалось это сделать в установленный срок. Они могли болеть или иметь иную объективную причину. И, предъявив соответствующие документы в региональные экзаменационные комиссии, такие школьники будут допущены к ЕГЭ. Но здесь речь идет о десятках-сотнях человек.

Цифры могут поменяться также за счет ребят, которые вынуждены были прервать свое обучение в ЛНР, ДНР и на Украине и были зачислены в школы на территории России. Они размещены в разных субъектах РФ и сдавать будут с общим потоком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных