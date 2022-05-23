«Дети должны уметь применять знания в жизни»Руководитель Рособрнадзора о помощи школам Донбасса и проведении ЕГЭ в 2022 году
В этом году ЕГЭ пройдет в 60 странах мира, но число желающих его сдать за границей удвоилось по сравнению с 2021 г. – до 3875 человек, рассказал в интервью «Ведомостям» руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Он объяснил это проблемами с передвижением, возникшими из-за западных санкций, – ранее выпускники предпочитали для сдачи ЕГЭ приезжать в Россию. Более того, Рособрнадзор в этом году открыл 19 пунктов сдачи ЕГЭ в Донбассе, но приграничные российские регионы в случае необходимости готовы принять у себя этих выпускников, если возникнет опасность для сдачи на местах.
Музаев пока не берется оценить уровень знаний школьников из ДНР и ЛНР. Но он полагает, что в среднем балл на ЕГЭ у выпускников 2022 г. будет ниже, чем прежде, из-за внедрения практико-ориентированных заданий. При этом руководитель Рособрнадзора призвал родителей не беспокоиться за шансы своих детей на поступление в «вузы мечты» – учебные заведения готовы понизить требования к абитуриентам в зависимости от результатов ЕГЭ.
«Принимать отсюда решения – это как минимум преступно»
– Сейчас на участие в ЕГЭ зарегистрировано порядка 740 000 человек. Выпускники были обязаны зарегистрироваться до 1 февраля. Но есть те, кому по объективным причинам не удалось это сделать в установленный срок. Они могли болеть или иметь иную объективную причину. И, предъявив соответствующие документы в региональные экзаменационные комиссии, такие школьники будут допущены к ЕГЭ. Но здесь речь идет о десятках-сотнях человек.
Цифры могут поменяться также за счет ребят, которые вынуждены были прервать свое обучение в ЛНР, ДНР и на Украине и были зачислены в школы на территории России. Они размещены в разных субъектах РФ и сдавать будут с общим потоком.