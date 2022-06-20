Газета
Общество / Интервью Эксклюзивно по подписке

«У вузов огромная свобода, как и что преподавать»

Президент РУДН рассказал, как относится к выходу из Болонского процесса и как должно трансформироваться российское образование
Валерия Мишина
Президент РУДН Владимир Филиппов / Андрей Гордеев / Ведомости

Россия стала практиковать многоуровневую систему высшего образования «бакалавр + магистр» с конца 1980-х гг., почти за 10 лет до того, как появилось само понятие «Болонский процесс», заявил в интервью «Ведомостям» президент Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов. Он напомнил: Россия, как и другие страны мира, сама разрабатывает содержание всех своих дисциплин и методики преподавания, а в основе многоступенчатой системы лежат интересы человека и государства. При этом в России, по его словам, многоуровневая система уже переживает трансформацию – речь не о возвращении к «пятилетке», а о пути к системе «2 + 2 + 2», когда студент, получив за два года базовые знания, сможет решить, по какому направлению двигаться далее.

– РУДН – первый из российских вузов, который начал учить студентов по системе «бакалавр + магистр», их выпуск был еще в 1992 г. Сейчас Минобрнауки анонсировало уход от Болонской системы. Какова ваша позиция? Зачем нужен уход?

– На самом деле выходить неоткуда. Стороны, которые реализуют схему Болонского процесса, ничего не подписывали, нет никаких соглашений. Да и саму систему «бакалавр + магистр» Россия начала реализовывать задолго до появления понятия «Болонский процесс», которое родилось только в 1998 г., когда собрались министры образования стран Европы на юбилее Болонского университета и решили, что надо в Европе строить единую структуру высшего образования. А у нас эксперимент по системе «бакалавр + магистр» был организован почти на 10 лет раньше – в 1989 г., т. е. еще в СССР. И в российском законодательстве система «бакалавр + магистр» была прописана в 1996 г.

На ситуацию с многоуровневым обучением надо просто объективно посмотреть. Примерно 95% стран мира реализуют систему Болонского процесса. Это почти все страны Европы, Китай, Индия, страны БРИКС, Латинская Америка, страны Африки.

Российская многоуровневая система – это четыре года бакалавриата и два года магистратуры, а в Европе это три года бакалавриата плюс магистратура. Есть критики, которые говорят, что многоуровневая система дает меньше знаний, чем пятилетний специалитет. Но вряд ли за шесть лет можно дать меньше знаний, чем за пять.

Есть те, кто заявляет, что Болонский процесс диктует чуждое нам содержание высшего образования, якобы «не тех людей готовим». Но ни в одной стране в рамках Болонского процесса не было требований в обязательном порядке реализовывать какие-то дисциплины или закладывать определенное в них содержание. Россия сама разрабатывает содержание всех дисциплин и методики преподавания. За последние 20 лет у нас уже три поколения ФГОСов. Никто нам с Запада ничего не диктует, мы все сами разрабатываем и утверждаем.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных