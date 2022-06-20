«У вузов огромная свобода, как и что преподавать»

– На самом деле выходить неоткуда. Стороны, которые реализуют схему Болонского процесса, ничего не подписывали, нет никаких соглашений. Да и саму систему «бакалавр + магистр» Россия начала реализовывать задолго до появления понятия «Болонский процесс», которое родилось только в 1998 г., когда собрались министры образования стран Европы на юбилее Болонского университета и решили, что надо в Европе строить единую структуру высшего образования. А у нас эксперимент по системе «бакалавр + магистр» был организован почти на 10 лет раньше – в 1989 г., т. е. еще в СССР. И в российском законодательстве система «бакалавр + магистр» была прописана в 1996 г.