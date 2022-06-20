«У вузов огромная свобода, как и что преподавать»Президент РУДН рассказал, как относится к выходу из Болонского процесса и как должно трансформироваться российское образование
Россия стала практиковать многоуровневую систему высшего образования «бакалавр + магистр» с конца 1980-х гг., почти за 10 лет до того, как появилось само понятие «Болонский процесс», заявил в интервью «Ведомостям» президент Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов. Он напомнил: Россия, как и другие страны мира, сама разрабатывает содержание всех своих дисциплин и методики преподавания, а в основе многоступенчатой системы лежат интересы человека и государства. При этом в России, по его словам, многоуровневая система уже переживает трансформацию – речь не о возвращении к «пятилетке», а о пути к системе «2 + 2 + 2», когда студент, получив за два года базовые знания, сможет решить, по какому направлению двигаться далее.
– На самом деле выходить неоткуда. Стороны, которые реализуют схему Болонского процесса, ничего не подписывали, нет никаких соглашений. Да и саму систему «бакалавр + магистр» Россия начала реализовывать задолго до появления понятия «Болонский процесс», которое родилось только в 1998 г., когда собрались министры образования стран Европы на юбилее Болонского университета и решили, что надо в Европе строить единую структуру высшего образования. А у нас эксперимент по системе «бакалавр + магистр» был организован почти на 10 лет раньше – в 1989 г., т. е. еще в СССР. И в российском законодательстве система «бакалавр + магистр» была прописана в 1996 г.
На ситуацию с многоуровневым обучением надо просто объективно посмотреть. Примерно 95% стран мира реализуют систему Болонского процесса. Это почти все страны Европы, Китай, Индия, страны БРИКС, Латинская Америка, страны Африки.
Российская многоуровневая система – это четыре года бакалавриата и два года магистратуры, а в Европе это три года бакалавриата плюс магистратура. Есть критики, которые говорят, что многоуровневая система дает меньше знаний, чем пятилетний специалитет. Но вряд ли за шесть лет можно дать меньше знаний, чем за пять.
Есть те, кто заявляет, что Болонский процесс диктует чуждое нам содержание высшего образования, якобы «не тех людей готовим». Но ни в одной стране в рамках Болонского процесса не было требований в обязательном порядке реализовывать какие-то дисциплины или закладывать определенное в них содержание. Россия сама разрабатывает содержание всех дисциплин и методики преподавания. За последние 20 лет у нас уже три поколения ФГОСов. Никто нам с Запада ничего не диктует, мы все сами разрабатываем и утверждаем.