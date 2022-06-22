«Русский балет мог быть отдельной нефтяной трубой»

Я должен был улетать в Нью-Йорк, и моя помощница уговорила меня остаться. Если бы я вылетел, то известие, что закрыли Америку, застало бы меня в воздухе. Я сразу тогда стал пересматривать все, что касалось поездок, гастрольных туров. В 2020 г. мы с академией должны были три раза слетать в Японию, четыре раза откладывалась Корея, два раза – Швейцария. И я сразу сказал, что этих туров не будет, хотя тогда никто в это не верил. Хоть я не вирусолог, но было понятно, что в мире идут какие-то перестройки.