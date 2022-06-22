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«Русский балет мог быть отдельной нефтяной трубой»

Николай Цискаридзе рассказал, останутся ли зарубежные театры без отечественной классики
Екатерина Кинякина Анастасия Курилова
Николай Цискаридзе / Евгений Разумный / Ведомости

Российские артисты сейчас отрезаны от внешнего мира. Гастроли фактически прекратились еще два года назад из-за пандемии, а нынешняя политическая ситуация продлила изоляцию, хотя мир не намерен отказываться от российского классического искусства. Но Россия не в состоянии запретить использовать ее достояние, так как постановки не были вовремя запатентованы, рассказал «Ведомостям» ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе. В нынешней непростой ситуации искусству нужна поддержка, считает он.

– Как за последние три месяца изменилась ситуация с гастролями?

– Ситуация изменилась [с началом пандемии] в марте 2020 г. и с тех пор больше не менялась. Очень хорошо помню день, когда стали потихонечку все отменять.

Я должен был улетать в Нью-Йорк, и моя помощница уговорила меня остаться. Если бы я вылетел, то известие, что закрыли Америку, застало бы меня в воздухе. Я сразу тогда стал пересматривать все, что касалось поездок, гастрольных туров. В 2020 г. мы с академией должны были три раза слетать в Японию, четыре раза откладывалась Корея, два раза – Швейцария. И я сразу сказал, что этих туров не будет, хотя тогда никто в это не верил. Хоть я не вирусолог, но было понятно, что в мире идут какие-то перестройки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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