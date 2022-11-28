«Мы себе ставим целью импортопредвосхищение»Ректор ИТМО Владимир Васильев о международном образовательном партнерстве в условиях санкций
В России растет спрос на программистов и инженеров, а технологические вузы находят новые варианты поступления для абитуриентов и места для них. Ректор университета ИТМО в Санкт-Петербурге (ранее – Институт точной механики и оптики), одного из ведущих российских вузов, где готовятся инженерные и IT-кадры, Владимир Васильев рассказал «Ведомостям», почему научные публикации университета продолжают принимать на Западе, как вуз будет завоевывать азиатские и африканский рынки и продолжит создание своей технологической долины вопреки санкциям.
«Сейчас многие вузы вдруг стали IT-университетами»
– Сейчас у нас в университете спрос, безусловно, гораздо больше, чем число мест, которые мы можем предложить. Государство действительно прилично помогает IT-отрасли. Но даже если бы такого не было, абитуриенты бы все равно шли учиться на эти специальности, это [им] интересно. И, с одной стороны, конечно, хотелось бы подготовить как можно больше людей, но с другой – мы должны учитывать наличие у нас человеческих ресурсов, преподаватели – это штучный товар, и нужно принимать во внимание их нагрузку, чтобы не снизилось качество.
Ведь мы готовим людей так, чтобы они бесшовно входили в работу, их не надо было бы доучивать и переучивать. А в стране есть такая проблема – сейчас многие вузы вдруг стали IT-университетами. Это как в 1990-е гг., когда все были бухгалтерами, юристами и экономистами. Таких специалистов было хоть косой коси. По Питеру 28 вузов из 42 готовили юристов. Тогда ИТМО этим путем не пошел, хотя денег, может, и хотелось заработать.
Мы недостатка в желающих поступить не испытываем, но и рынок не перенасыщаем. Пытаемся не потерять качество, нарастить количество, сохранить баланс. Тем не менее мы расширяем возможности для поступления. Например, принимаем не только по результатам ЕГЭ или олимпиад. У нас есть особый трек – конкурс «Поступай не как все». Он начался совершенно случайно, а сейчас стал системой.
Пять лет назад к нам поступал парнишка из Мончегорска [Мурманской области]. Он не проходил по баллам, не был олимпиадником, но, учась в 10–11 классах, нашел уязвимость во «В контакте» и ICQ. И тогда мои молодые коллеги придумали: пусть за его учебу по контракту платит университет из собственных средств. Сейчас это выросло в систему, и так поступили уже десятки людей. Поступающие представляют свои достижения, пишут эссе, объясняя, почему им нужен именно ИТМО. Я читаю – мне приятно, настроение повышается. К нам могут поступить талантливые ребята, которые при этом не имеют значительных академических достижений и не участвуют в олимпиадах.