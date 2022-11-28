«Мы себе ставим целью импортопредвосхищение»

Пять лет назад к нам поступал парнишка из Мончегорска [Мурманской области]. Он не проходил по баллам, не был олимпиадником, но, учась в 10–11 классах, нашел уязвимость во «В контакте» и ICQ. И тогда мои молодые коллеги придумали: пусть за его учебу по контракту платит университет из собственных средств. Сейчас это выросло в систему, и так поступили уже десятки людей. Поступающие представляют свои достижения, пишут эссе, объясняя, почему им нужен именно ИТМО. Я читаю – мне приятно, настроение повышается. К нам могут поступить талантливые ребята, которые при этом не имеют значительных академических достижений и не участвуют в олимпиадах.