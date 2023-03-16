Газета
Общество / Интервью Эксклюзивно по подписке

«Санкции стали воспринимать как агрессию против наших детей»

Завлабораторией социальной и экономической психологии РАН Тимофей Нестик о настроениях россиян
Егор Губернаторов
Заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик / Павел Лисицын / РИА Новости

В интервью «Ведомостям» заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик рассказал, почему россияне с надеждой смотрят в будущее и воспринимают экономические санкции как эквивалент военной агрессии.

– В одном из последних своих опросов 2022 г. вы обнаружили, что граждане стали менее счастливыми, но уровень оптимизма в отношении будущего страны вырос на 10 п. п. в сравнении с началом года. С чем это может быть связано?

– В кризисные и трагические исторические периоды особенно важно исследовать психологические механизмы, позволяющие людям сохранить осмысленность своей жизни и надежду на лучшее будущее. Это важно не только сейчас, но и для того, чтобы подготовиться к будущим вызовам – военным, экономическим, климатическим и технологическим. Действительно, рост оптимизма подтверждается не только поквартирным опросом, который мы провели совместно с исследовательской группой «Циркон» в ноябре 2022 г., но и нашим лонгитюдным исследованием. Опросы ФОМа и данные социолога Дениса Волкова показывают, что и раньше в трудные для нашей страны времена наблюдался рост числа россиян, уверенных в завтрашнем дне и надеющихся на улучшение ситуации в стране.

Ключевыми здесь являются два фактора. С одной стороны, происходит мобилизация ресурсов личности для долгого погружения в кризис. Мы видим это по выросшей уверенности в своих силах, решимости выжить, а также по росту числа людей, которые планируют свою жизнь на несколько лет вперед. А с другой стороны, работает компенсаторная функция социального оптимизма, желание верить в лучшее будущее, в то, что мир справедлив, что наши дети будут жить лучше нас, что общество справится с трудностями.

– На момент проведения последнего раунда опроса как изменился уровень оптимизма?

– В начале марта 2022 г. мы зафиксировали в российском обществе всплеск симптомов тревоги и депрессии. Причем их выраженность превосходила показатели начала пандемии в России в 2020 г.: 42% указывали на симптомы клинической депрессии, а 28% – на тревогу. Затем сработали защитные механизмы и стратегии совладания. При этом среди согласившихся участвовать в исследовании сторонников военной спецоперации более выраженными стратегиями были позитивное переосмысление и юмор, а среди противников – активное выражение эмоций и мысленный уход от проблемы.

К концу мая 2022 г. интенсивность переживаний по поводу ситуации в стране стала снижаться. Второй скачок тревожно-депрессивной симптоматики произошел во время частичной военной мобилизации. Он был еще выше, чем в марте. К февралю 2023 г. показатели улучшились, но по-прежнему превышают уровень до начала мобилизации: 38% отмечают у себя симптомы клинической депрессии, а 23% – неконтролируемой тревоги. При этом и во время пандемии, и сейчас сильнее всего пострадала молодежь.

Исследования экономических кризисов показывают, что им предшествует ухудшение психологического благополучия общества. У этой тревоги есть и позитивная сторона: она сигнализирует о приближении опасности, повышает нашу бдительность. Но когда кризис уже разразился, нам нужна надежда. И тогда включаются другие универсальные защитные механизмы, выработанные в ходе эволюции.

Во-первых, усиливаются так называемые позитивные иллюзии, в том числе переоценка своей способности контролировать обстоятельства и сверхоптимизм, вера в то, что уж нас-то худшее обойдет стороной. Они особенно вероятны в условиях неопределенности, когда мы сталкиваемся с новым для себя вызовом. Эти иллюзии могут приводить к серьезным стратегическим ошибкам, но в целом поддерживают нашу жизнестойкость.

Вы видите 23% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных