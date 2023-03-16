«Санкции стали воспринимать как агрессию против наших детей»Завлабораторией социальной и экономической психологии РАН Тимофей Нестик о настроениях россиян
В интервью «Ведомостям» заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик рассказал, почему россияне с надеждой смотрят в будущее и воспринимают экономические санкции как эквивалент военной агрессии.
– В кризисные и трагические исторические периоды особенно важно исследовать психологические механизмы, позволяющие людям сохранить осмысленность своей жизни и надежду на лучшее будущее. Это важно не только сейчас, но и для того, чтобы подготовиться к будущим вызовам – военным, экономическим, климатическим и технологическим. Действительно, рост оптимизма подтверждается не только поквартирным опросом, который мы провели совместно с исследовательской группой «Циркон» в ноябре 2022 г., но и нашим лонгитюдным исследованием. Опросы ФОМа и данные социолога Дениса Волкова показывают, что и раньше в трудные для нашей страны времена наблюдался рост числа россиян, уверенных в завтрашнем дне и надеющихся на улучшение ситуации в стране.
Ключевыми здесь являются два фактора. С одной стороны, происходит мобилизация ресурсов личности для долгого погружения в кризис. Мы видим это по выросшей уверенности в своих силах, решимости выжить, а также по росту числа людей, которые планируют свою жизнь на несколько лет вперед. А с другой стороны, работает компенсаторная функция социального оптимизма, желание верить в лучшее будущее, в то, что мир справедлив, что наши дети будут жить лучше нас, что общество справится с трудностями.
– В начале марта 2022 г. мы зафиксировали в российском обществе всплеск симптомов тревоги и депрессии. Причем их выраженность превосходила показатели начала пандемии в России в 2020 г.: 42% указывали на симптомы клинической депрессии, а 28% – на тревогу. Затем сработали защитные механизмы и стратегии совладания. При этом среди согласившихся участвовать в исследовании сторонников военной спецоперации более выраженными стратегиями были позитивное переосмысление и юмор, а среди противников – активное выражение эмоций и мысленный уход от проблемы.
К концу мая 2022 г. интенсивность переживаний по поводу ситуации в стране стала снижаться. Второй скачок тревожно-депрессивной симптоматики произошел во время частичной военной мобилизации. Он был еще выше, чем в марте. К февралю 2023 г. показатели улучшились, но по-прежнему превышают уровень до начала мобилизации: 38% отмечают у себя симптомы клинической депрессии, а 23% – неконтролируемой тревоги. При этом и во время пандемии, и сейчас сильнее всего пострадала молодежь.
Исследования экономических кризисов показывают, что им предшествует ухудшение психологического благополучия общества. У этой тревоги есть и позитивная сторона: она сигнализирует о приближении опасности, повышает нашу бдительность. Но когда кризис уже разразился, нам нужна надежда. И тогда включаются другие универсальные защитные механизмы, выработанные в ходе эволюции.
Во-первых, усиливаются так называемые позитивные иллюзии, в том числе переоценка своей способности контролировать обстоятельства и сверхоптимизм, вера в то, что уж нас-то худшее обойдет стороной. Они особенно вероятны в условиях неопределенности, когда мы сталкиваемся с новым для себя вызовом. Эти иллюзии могут приводить к серьезным стратегическим ошибкам, но в целом поддерживают нашу жизнестойкость.