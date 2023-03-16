«Санкции стали воспринимать как агрессию против наших детей»

– В кризисные и трагические исторические периоды особенно важно исследовать психологические механизмы, позволяющие людям сохранить осмысленность своей жизни и надежду на лучшее будущее. Это важно не только сейчас, но и для того, чтобы подготовиться к будущим вызовам – военным, экономическим, климатическим и технологическим. Действительно, рост оптимизма подтверждается не только поквартирным опросом, который мы провели совместно с исследовательской группой «Циркон» в ноябре 2022 г., но и нашим лонгитюдным исследованием. Опросы ФОМа и данные социолога Дениса Волкова показывают, что и раньше в трудные для нашей страны времена наблюдался рост числа россиян, уверенных в завтрашнем дне и надеющихся на улучшение ситуации в стране.