«Ей могло бы помочь горизонтальное положение и покой»

Третью неделю после объявленного 15 мая Русской православной церковью решения о передаче «Троицы» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру не утихают споры о ее судьбе. За это время члены комиссии по культуре древней и средневековой Руси научного совета РАН «История мировой культуры» в открытом письме, к примеру, попросили министра культуры Ольгу Любимову не допустить перенос иконы на постоянное хранение в церковь. А директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева предупредила: икона «может развалиться на части» при перемещении, да и вообще, она имеет скорее искусствоведческое значение.