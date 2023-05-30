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«Ей могло бы помочь горизонтальное положение и покой»

Заведующая реставрационной мастерской Музея им. Андрея Рублева о состоянии «Троицы»
Анна Киселева
Заведующая реставрационной мастерской Музея им. Андрея Рублева Ольга Труфанова / Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

Третью неделю после объявленного 15 мая Русской православной церковью решения о передаче «Троицы» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру не утихают споры о ее судьбе. За это время члены комиссии по культуре древней и средневековой Руси научного совета РАН «История мировой культуры» в открытом письме, к примеру, попросили министра культуры Ольгу Любимову не допустить перенос иконы на постоянное хранение в церковь. А директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева предупредила: икона «может развалиться на части» при перемещении, да и вообще, она имеет скорее искусствоведческое значение.

Им оппонировали представители как церкви, так и власти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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