Ольга Васильева: «Мы с вами говорим о ценностях, мы правильно делаем»

Второе: я считаю, что мы должны знать иностранные языки. Сейчас язык науки – английский, как ни крути. В свое время меня очень сильно ругали, когда я начала говорить об обязательном ЕГЭ по английскому. Но когда учились мы, то сдавали обязательно экзамен по иностранному языку при выпуске из школы. Знали все правила, но говорили плохо. Потом, уже в 90-е, был сделан упор на коммуникацию – и опять случился перекос. Академик РАО Николай Константинович Гарбовский, один из крупнейших лингвистов у нас, говорит: «Если бы все это объединили – и то и другое, – то, наверное, был бы результат». Я все время задавала вопрос своим коллегам, и будучи министром, и сейчас: почему мы столько лет учим этот язык в школе, со второго класса, и в вузе – и все равно на выходе его не знаем? Ответа я не получила. Как историк привожу пример: у нас до 1953 г. был очень сильный немецкий язык, во время Великой Отечественной войны выпускники обычных школ выполняли роль переводчиков. Я читала военные документы, где ребята, бывшие десятиклассники, переводили немецкие директивы!