«Достаешь человека, и все кричат – «Спасибо, Россия!»

В конце августа 2023 г. в Стамбуле пройдет чемпионат мира среди пожарных и спасателей, в котором примут участие больше 20 сборных из разных стран – от Индии до Австрии. Президент основанной в России Международной спортивной федерации пожарных и спасателей – генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Он в ранге первого заместителя главы МЧС руководил российской миссией помощи после землетрясения в Турции в феврале этого года. В интервью «Ведомостям» Чуприян рассказал, почему спасателей сложнее разделить по политическим взглядам, как россияне помогали туркам спастись из кошмара, и о том, что он делал на границе с Украиной в феврале 2022 г.