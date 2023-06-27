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«Достаешь человека, и все кричат – «Спасибо, Россия!»

Президент спортивной федерации пожарных и спасателей – о значении спасателей для репутации страны
Максим Солопов
Президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян / Максим Стулов / Ведомости

В конце августа 2023 г. в Стамбуле пройдет чемпионат мира среди пожарных и спасателей, в котором примут участие больше 20 сборных из разных стран – от Индии до Австрии. Президент основанной в России Международной спортивной федерации пожарных и спасателей – генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Он в ранге первого заместителя главы МЧС руководил российской миссией помощи после землетрясения в Турции в феврале этого года. В интервью «Ведомостям» Чуприян рассказал, почему спасателей сложнее разделить по политическим взглядам, как россияне помогали туркам спастись из кошмара, и о том, что он делал на границе с Украиной в феврале 2022 г.

– Российских спортсменов не пускают на многие соревнования или пускают только на определенных условиях, а у вас в Москве работает целая международная федерация. Нынешняя политическая напряженность как-то влияет на чемпионат мира, который должен состояться в Стамбуле?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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