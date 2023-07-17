«Мы не замахиваемся залезть в лес»

Принятый 12 июля в первом чтении законопроект, разрешающий сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала, вызвал возмущение экологов и даже некоторых депутатов Госдумы. Глава Бурятии Алексей Цыденов публично выступил в защиту инициативы. По его словам, местные жители уже много лет добиваются принятия этих норм, так как их поселения, существующие веками, оказались юридически причислены к землям лесного фонда и де-факто находятся вне закона. Кроме того, Цыденов уверяет, что рубки пойдут на пользу пожарной и антиселевой безопасности, а также дадут импульс «чистому туризму». «Ведомости» поинтересовались у Цыденова, почему власти Бурятии все же настаивают на принятии закона.