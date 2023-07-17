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«Мы не замахиваемся залезть в лес»

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, почему нужно рубить деревья, чтобы спасти Байкал
Екатерина Гробман Максим Иванов
Глава Бурятии Алексей Цыденов / Максим Стулов / Ведомости

Принятый 12 июля в первом чтении законопроект, разрешающий сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала, вызвал возмущение экологов и даже некоторых депутатов Госдумы. Глава Бурятии Алексей Цыденов публично выступил в защиту инициативы. По его словам, местные жители уже много лет добиваются принятия этих норм, так как их поселения, существующие веками, оказались юридически причислены к землям лесного фонда и де-факто находятся вне закона. Кроме того, Цыденов уверяет, что рубки пойдут на пользу пожарной и антиселевой безопасности, а также дадут импульс «чистому туризму». «Ведомости» поинтересовались у Цыденова, почему власти Бурятии все же настаивают на принятии закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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