«Мы не отказались от идеи сделать китайский язык обязательным»

– К сожалению, за последние несколько лет значительно уменьшилось число выпускников школ, которые сдают экзамен по физике или по профильной математике. Одно из решений, которое предлагается группой ведущих университетов и научных организаций, куда кроме МФТИ входят МИФИ, МГУ, Курчатовский институт и др., состоит в том, чтобы зачисление на инженерное и естественно-научное направления подготовки проходило по результатам суммирования отметок по трем экзаменам: по физике, профильной математике и информатике. В таком случае экзамен по русскому используется просто как отсечка: если больше 50 или 60 баллов, то человек проходит. Это важно для того, чтобы вузы могли принимать студентов без искажений, которые часто вносит суммирование оценки по русскому языку и профильным предметам. Я приведу очень простой аргумент: нам предпочтительнее принять человека, у которого 90 баллов по физике и 85 по русскому языку, чем того, кто набрал 91 по русскому и 85 по физике. А в нынешней системе сумма баллов во втором случае будет выше, и мы должны принять именно второго человека.