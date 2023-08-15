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«Мы не отказались от идеи сделать китайский язык обязательным»

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов о нововведениях в системе образования, учебном процессе и самых перспективных профессиях
Анастасия Майер
Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов / Максим Стулов / Ведомости

Российские власти все чаще говорят о востребованности технических и инженерных специальностей: в приемную кампанию – 2023 особое внимание было уделено именно этим направлениям – например, стало больше бюджетных мест. «Ведомости» поговорили с ректором ведущего технического вуза страны и экс-министром образования и науки Дмитрием Ливановым о новых направлениях учебы, о том, как устроено современное образование и изменятся ли условия поступления в МФТИ.

– В прошлом декабре вы говорили, что прием в вузы на инженерные специальности должен осуществляться по результатам ЕГЭ, соответствующих направлению, исключая русский язык. Считается, что экзамен по русскому языку проще, чем по точным наукам. Не усложнит ли реформа процесс поступления?

– К сожалению, за последние несколько лет значительно уменьшилось число выпускников школ, которые сдают экзамен по физике или по профильной математике. Одно из решений, которое предлагается группой ведущих университетов и научных организаций, куда кроме МФТИ входят МИФИ, МГУ, Курчатовский институт и др., состоит в том, чтобы зачисление на инженерное и естественно-научное направления подготовки проходило по результатам суммирования отметок по трем экзаменам: по физике, профильной математике и информатике. В таком случае экзамен по русскому используется просто как отсечка: если больше 50 или 60 баллов, то человек проходит. Это важно для того, чтобы вузы могли принимать студентов без искажений, которые часто вносит суммирование оценки по русскому языку и профильным предметам. Я приведу очень простой аргумент: нам предпочтительнее принять человека, у которого 90 баллов по физике и 85 по русскому языку, чем того, кто набрал 91 по русскому и 85 по физике. А в нынешней системе сумма баллов во втором случае будет выше, и мы должны принять именно второго человека.

– Почему это так важно для инженерных вузов?

– Нам, безусловно, важно, чтобы человек хорошо владел русским языком и успешно сдал ЕГЭ по русскому, но главное, что нас интересует в абитуриентах, – это степень их владения физикой, математикой, информатикой. Это мнение, которое разделяется большинством крупных российских университетов, ведущих подготовку по естественно-научным и инженерным направлениям. Также очень важно, чтобы физика и информатика не выступали как альтернативы, а чтобы при приеме мы учитывали результат обоих экзаменов. Для будущего инженера физика играет важную роль как предмет, формирующий научное мировоззрение, а информатика – как важный инструмент для работы в цифровой среде любого человека, прежде всего инженера. Это два равнозначных по важности школьных предмета. Необходимо мотивировать школьников – даже не в 10–11-х классах, это уже поздновато, а раньше, чтобы они выбирали для себя углубленное изучение физики, информатики и математики в качестве личных приоритетов. Чтобы у нас было больше профильных физико-математических, инженерных, IT-классов и т. д. Чтобы больше хорошо подготовленных и мотивированных абитуриентов приходило в ведущие российские университеты.

– Получила ли эта инициатива какой-то отклик от Минобрнауки?

– Обсуждение идет, и я надеюсь, что такое решение будет принято. Крайне важно сделать так, чтобы это решение вступило в силу не со следующего года и даже не с 2025 г. Оптимально было бы дать хотя бы три года на то, чтобы школьники, школы и учителя успели адаптироваться к этим изменениям. Школьник [еще] в 8–9-м классе принимает решение о том, какой профиль он выбирает для обучения в 10–11-х классах. Три года нужны для того, чтобы будущие абитуриенты смогли адаптироваться наилучшим образом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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