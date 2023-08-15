«Мы не отказались от идеи сделать китайский язык обязательным»Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов о нововведениях в системе образования, учебном процессе и самых перспективных профессиях
Российские власти все чаще говорят о востребованности технических и инженерных специальностей: в приемную кампанию – 2023 особое внимание было уделено именно этим направлениям – например, стало больше бюджетных мест. «Ведомости» поговорили с ректором ведущего технического вуза страны и экс-министром образования и науки Дмитрием Ливановым о новых направлениях учебы, о том, как устроено современное образование и изменятся ли условия поступления в МФТИ.
– К сожалению, за последние несколько лет значительно уменьшилось число выпускников школ, которые сдают экзамен по физике или по профильной математике. Одно из решений, которое предлагается группой ведущих университетов и научных организаций, куда кроме МФТИ входят МИФИ, МГУ, Курчатовский институт и др., состоит в том, чтобы зачисление на инженерное и естественно-научное направления подготовки проходило по результатам суммирования отметок по трем экзаменам: по физике, профильной математике и информатике. В таком случае экзамен по русскому используется просто как отсечка: если больше 50 или 60 баллов, то человек проходит. Это важно для того, чтобы вузы могли принимать студентов без искажений, которые часто вносит суммирование оценки по русскому языку и профильным предметам. Я приведу очень простой аргумент: нам предпочтительнее принять человека, у которого 90 баллов по физике и 85 по русскому языку, чем того, кто набрал 91 по русскому и 85 по физике. А в нынешней системе сумма баллов во втором случае будет выше, и мы должны принять именно второго человека.
– Нам, безусловно, важно, чтобы человек хорошо владел русским языком и успешно сдал ЕГЭ по русскому, но главное, что нас интересует в абитуриентах, – это степень их владения физикой, математикой, информатикой. Это мнение, которое разделяется большинством крупных российских университетов, ведущих подготовку по естественно-научным и инженерным направлениям. Также очень важно, чтобы физика и информатика не выступали как альтернативы, а чтобы при приеме мы учитывали результат обоих экзаменов. Для будущего инженера физика играет важную роль как предмет, формирующий научное мировоззрение, а информатика – как важный инструмент для работы в цифровой среде любого человека, прежде всего инженера. Это два равнозначных по важности школьных предмета. Необходимо мотивировать школьников – даже не в 10–11-х классах, это уже поздновато, а раньше, чтобы они выбирали для себя углубленное изучение физики, информатики и математики в качестве личных приоритетов. Чтобы у нас было больше профильных физико-математических, инженерных, IT-классов и т. д. Чтобы больше хорошо подготовленных и мотивированных абитуриентов приходило в ведущие российские университеты.
– Обсуждение идет, и я надеюсь, что такое решение будет принято. Крайне важно сделать так, чтобы это решение вступило в силу не со следующего года и даже не с 2025 г. Оптимально было бы дать хотя бы три года на то, чтобы школьники, школы и учителя успели адаптироваться к этим изменениям. Школьник [еще] в 8–9-м классе принимает решение о том, какой профиль он выбирает для обучения в 10–11-х классах. Три года нужны для того, чтобы будущие абитуриенты смогли адаптироваться наилучшим образом.