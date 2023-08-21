«Мы элемент государственной системы, который воспитывает гражданина»Глава «Движения первых» – о том, что «в идеале» в организацию вступят все дети страны
Летом 2022 г. было сформировано общероссийское общественно-государственное молодежное движение «Движение первых», в которое входят дети и подростки от 6 до 18 лет. Бывший замминистра образования, председатель правления движения Григорий Гуров рассказал в интервью «Ведомостям» о планах и проектах организации, коллективизме и едином федеральном стандарте игры «Зарница».
– Сейчас зарегистрировался 1 млн человек. Это новые ребята, которые сами пришли и изъявили желание быть частью движения. В целом же движение образовали 26 учредителей других организаций. Это, например, «Большая перемена» и «Юнармия», у них есть своя членская база. «Большая перемена» – это около 5 млн участников, у «Юнармии» около 2 млн. Мы не окрашиваем сразу всех членов в «Движение первых». Наша задача – чтобы это было постепенное, добровольное включение ребят, когда они будут идентифицировать себя с движением.
– Всего в России 18 млн школьников, если брать еще студентов среднего профессионального образования, то потенциально это около 20 млн ребят. Идеальная ситуация, когда в течение 3–5 лет все ребята от 6 до 18 лет станут членами движения. Но это требует времени, требует осмысленности. Наша задача состоит в том, чтобы в этом году до 7 млн ребят включить в орбиту нашей деятельности.