«Мы элемент государственной системы, который воспитывает гражданина»

– Сейчас зарегистрировался 1 млн человек. Это новые ребята, которые сами пришли и изъявили желание быть частью движения. В целом же движение образовали 26 учредителей других организаций. Это, например, «Большая перемена» и «Юнармия», у них есть своя членская база. «Большая перемена» – это около 5 млн участников, у «Юнармии» около 2 млн. Мы не окрашиваем сразу всех членов в «Движение первых». Наша задача – чтобы это было постепенное, добровольное включение ребят, когда они будут идентифицировать себя с движением.