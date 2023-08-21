«Мы элемент государственной системы, который воспитывает гражданина»

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Глава «Движения первых» – о том, что «в идеале» в организацию вступят все дети страны
Анастасия Майер
Григорий Гуров, глава «Движения Первых» / Евгений Разумный / Ведомости

Летом 2022 г. было сформировано общероссийское общественно-государственное молодежное движение «Движение первых», в которое входят дети и подростки от 6 до 18 лет. Бывший замминистра образования, председатель правления движения Григорий Гуров рассказал в интервью «Ведомостям» о планах и проектах организации, коллективизме и едином федеральном стандарте игры «Зарница».

– Расскажите, чего удалось достичь за год? Сколько участников сейчас в движении?

– Сейчас зарегистрировался 1 млн человек. Это новые ребята, которые сами пришли и изъявили желание быть частью движения. В целом же движение образовали 26 учредителей других организаций. Это, например, «Большая перемена» и «Юнармия», у них есть своя членская база. «Большая перемена» – это около 5 млн участников, у «Юнармии» около 2 млн. Мы не окрашиваем сразу всех членов в «Движение первых». Наша задача – чтобы это было постепенное, добровольное включение ребят, когда они будут идентифицировать себя с движением.

– Какие перспективы по числу участников движения в будущем вы видите?

– Всего в России 18 млн школьников, если брать еще студентов среднего профессионального образования, то потенциально это около 20 млн ребят. Идеальная ситуация, когда в течение 3–5 лет все ребята от 6 до 18 лет станут членами движения. Но это требует времени, требует осмысленности. Наша задача состоит в том, чтобы в этом году до 7 млн ребят включить в орбиту нашей деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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