«Жизнь продолжается, несмотря ни на что: люди женятся и делят имущество»

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Первый вице-президент ФПА о том, как живут и работают адвокаты в новых регионах
Яна Суринская
Первый вице-президент ФПА Михаил Толчеев/ Алексей Орлов / Ведомости

Интеграция новых регионов в российское правовое поле началась буквально с первых дней после референдума об их вхождении в состав России в сентябре 2022 г. По российскому законодательству должны работать и адвокаты Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этого за первые полтора года в каждом из четырех субъектов были сформированы адвокатские палаты. О том, как проходит процесс адаптации адвокатского сообщества, «Ведомостям» рассказал первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Михаил Толчеев.

– Вы недавно ездили на экзамен адвокатов в Херсонскую область. Расскажите, какие процедуры они должны были пройти?

– Изначально в новых регионах не было адвокатских палат. Поэтому на основе законов о вхождении регионов в состав России была создана совместная комиссия Минюста и ФПА. К настоящему моменту во всех новых субъектах она приняла экзамены у лиц, имеющих право претендовать на статус адвоката. Это необычный порядок. Его называют упрощенным, потому что он не включает тестирования. Комиссия сначала проверяла документы кандидата на соответствие статуса адвоката и потом принимала экзамен на знания российского законодательства.

– Сложно было адвокатам переучиваться?

– Все правовые системы бывших советских республик хоть и подверглись некоторой трансформации с течением времени, но в общем-то достаточно близки. На Украине до недавнего времени действовал, например, Уголовный процессуальный кодекс, очень сильно похожий на наш. Больших проблем с ассимиляцией адвокатов я не вижу, ведь логика одна и та же.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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