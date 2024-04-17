«Жизнь продолжается, несмотря ни на что: люди женятся и делят имущество»

– Изначально в новых регионах не было адвокатских палат. Поэтому на основе законов о вхождении регионов в состав России была создана совместная комиссия Минюста и ФПА. К настоящему моменту во всех новых субъектах она приняла экзамены у лиц, имеющих право претендовать на статус адвоката. Это необычный порядок. Его называют упрощенным, потому что он не включает тестирования. Комиссия сначала проверяла документы кандидата на соответствие статуса адвоката и потом принимала экзамен на знания российского законодательства.