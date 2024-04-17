«Жизнь продолжается, несмотря ни на что: люди женятся и делят имущество»

люди женятся и делят имущество»Первый вице-президент ФПА о том, как живут и работают адвокаты в новых регионах
Интеграция новых регионов в российское правовое поле началась буквально с первых дней после референдума об их вхождении в состав России в сентябре 2022 г. По российскому законодательству должны работать и адвокаты Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этого за первые полтора года в каждом из четырех субъектов были сформированы адвокатские палаты. О том, как проходит процесс адаптации адвокатского сообщества, «Ведомостям» рассказал первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Михаил Толчеев.
– Изначально в новых регионах не было адвокатских палат. Поэтому на основе законов о вхождении регионов в состав России была создана совместная комиссия Минюста и ФПА. К настоящему моменту во всех новых субъектах она приняла экзамены у лиц, имеющих право претендовать на статус адвоката. Это необычный порядок. Его называют упрощенным, потому что он не включает тестирования. Комиссия сначала проверяла документы кандидата на соответствие статуса адвоката и потом принимала экзамен на знания российского законодательства.
– Все правовые системы бывших советских республик хоть и подверглись некоторой трансформации с течением времени, но в общем-то достаточно близки. На Украине до недавнего времени действовал, например, Уголовный процессуальный кодекс, очень сильно похожий на наш. Больших проблем с ассимиляцией адвокатов я не вижу, ведь логика одна и та же.