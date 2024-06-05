Алексей Янковский-Дьяконов: «Мы пришли в Ирак для обороны мировой археологии»

– Иракское наследие находится в значительной мере под землей. Его оттуда нужно достать. Без археологов этого не сделать. В результате работа археологов воспринимается в Ираке не как маргинальная, как бывает в России, а как центральная для иракской идентичности. Мало есть стран, для которых древнее наследие так же важно, как для Ирака, и где оно в столь же бедственном положении. Поэтому у археологической миссии здесь особое положение, особая ответственность и особые возможности. Археологов вообще помнят долго. Каково бы ни было отношение к британцам в Ираке, имя Леонарда Вулли, который подарил этой арабской стране древний Ур, вспоминают с благодарностью. Будут вспоминать и российских археологов, если наша работа здесь продлится долго. Что касается местного населения, то результативность мягкой силы здесь прямо пропорциональна труду, вложенному в его образование. Археология как элемент мягкой силы успешно используется на Западе более 100 лет. Именно она, как добыча и осмысление первичных источников о наследии «страны присутствия», служит основанием для долговременного культурного сотрудничества и влияния. Лучше всего получается у Италии, Британии и Германии. В США, как и у нас, иракской археологией занимаются энтузиасты, которые сбиваются с ног в поисках денег. Россия может быстро добиться больших успехов, действуя по итальянской модели, где МИД непосредственно поддерживает отдельные проекты. Российские археологические проекты за рубежом можно перечесть на пальцах одной руки, но они работают, и работают хорошо. Их руководители много лет пытаются донести до российской власти мысль о важности нашего ресурса.