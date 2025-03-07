Валерий Федоров: «Становится больше независимых женщин, и многим это не нравится»

– Баланса и нет никакого. Вы правы, становится больше самостоятельных и независимых женщин, и многим это не нравится. Кстати, многим женщинам это тоже не нравится, потому что мы живем в многопоколенном обществе. Наши бабушки, которым сейчас за 70, воспитывались в таком типе общества, которое сейчас социологи называют маскулинным. В нем женщина прежде всего занимается домашней работой: дети, семья, за мужем ухаживает, кормит его, обстирывает. Вот такой у них стереотип. И, конечно, они пронесли его через всю жизнь. В 70 лет уже поздно менять ценности. И одновременно с этим поколением сосуществуют и те, кто родился в 1970-е, 1990-е и даже в 2010-е годы. У них уже совсем другое представление о женщинах. И вот эти поколенческие представления сильно конфликтуют. Поэтому бабушка не понимает, почему ее внучка не выходит замуж, а делает карьеру. Зачем? Почему? Потому что в представлении бабушки самое главное, чтобы был муж, были дети, была крепкая семья. А для внучки это все, конечно, важно, но не сейчас. Сначала я хочу создать себе базу, чтобы ни от кого не зависеть, чтобы быть самостоятельной, чтобы на любом крутом повороте судьбы я могла себя чувствовать полноценной и не грустила, не падала в пучину негативных эмоций, например. Поэтому баланса нет. Мы находимся в такой в переходной стадии.