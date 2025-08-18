Газета
Главная / Общество / Интервью /

Нина Останина: «Институт полигамии мы узаконивать не будем»

Глава комитета Госдумы по защите семьи о баталиях вокруг поддержки гражданских жен участников спецоперации и иных инициативах
Максим Иванов
Анна Киселева
Нина Останина, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства
Нина Останина, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства / Виталий Белоусов / РИА Новости

Весенняя сессия Госдумы закончилась интересным законотворческим трюком. Инициатива о так называемых «фактически брачных отношениях», которая была разработана и внесена еще в начале 2024 г. во исполнение поручения президента, оказалась де-факто снята с повестки одного из последних пленарных заседаний нижней палаты парламента. Согласно законопроекту, авторами которого были главы комитета по законодательству и госстроительству Госдумы Павел Крашенинников, комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас, а также (на тот момент) первый вице-спикер верхней палаты Андрей Турчак, гражданские жены погибших и пропавших без вести участников спецоперации через суд в особом порядке могли признать отношения браком и получать право на наследство и льготы. Для этого они должны были доказать совместное проживание в течение трех лет или у них должен быть общий ребенок – тогда в гражданском браке можно было состоять год.

Но тот законопроект, как писали «Ведомости» еще 6 мая со ссылкой на источники, завис в Госдуме на полтора года в связи с позицией спикера Госдумы и его замов, в частности Ирины Яровой и Анны Кузнецовой. А в середине июля Яровая и глава комитета по обороне Андрей Картаполов приняли активное участие в разработке новой инициативы, которая была принята в течение нескольких дней – на предпоследнем заседании палаты. Теперь круг тех, кого касается принятый закон, сократился. Например, меры поддержки будут предоставляться, если будет доказан факт совместного проживания не менее трех лет и наличие общего ребенка. А устанавливаться эти меры будут федеральными законами и нормативными правовыми актами правительства или регионами. Вопросы наследования выведены за скобки, на что указывали авторы первоначальной версии законопроекта.

И депутаты имели право принять собственную версию закона, уверена глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина, ведь «когда законопроект принимается в первом чтении, он перестает быть авторским»: «При этом большинство депутатов не захотели разделять антисемейные подходы». По мнению оппонентов первоначальной версии законопроекта, поручение президента не обязывало придавать «юридический статус женщинам, которые вели совместное хозяйство и по какой-то причине не заключили брак с участником спецоперации, который впоследствии погиб». Ведь «человек, который уже похоронен, не может высказать свое добровольное желание вступить в этот брак». Об этом и других аспектах законодательной деятельности Останина рассказала в интервью «Ведомостям».

– Уже не в первый раз происходит так, что в последний момент, на этапе второго чтения, достается новая карта – абсолютно неизвестная версия законопроекта. Так случилось и с законопроектом, касающимся гражданских жен погибших участников спецоперации. Было поручение президента о предоставлении им помощи, но документ лежал в Думе с 2024 г. Почему эта тема возникла в повестке сейчас, под конец очередной сессии?

– Поручение было адресовано правительству, и в нем были достаточно четкие формулировки. Речь шла о материальном обеспечении жен погибших участников спецоперации и женщин, проживавших вместе с участниками спецоперации, которые погибли. Об организации помощи этим женщинам и их детям. Но речи не шло о придании юридического статуса женщинам, которые вели совместное хозяйство и по какой-то причине не заключили брак с участником спецоперации, который впоследствии погиб. Само правительство за полтора года не внесло в Госдуму никаких предложений.

Но появляется законопроект, инициированный двумя членами Совета Федерации (Андреем Клишасом и Андреем Турчаком. – «Ведомости»), – тогда еще Турчак был в Совфеде (назначен врио главы Республики Алтай 4 июня 2024 г., в тот же год был избран на выборах. – «Ведомости») – и депутатом Госдумы [Павлом] Крашенинниковым. Документ чрезмерно широко толкует поручение президента и искажает его, ведь президент не поручал вторгаться в сферу семейных отношений, менять наше семейное законодательство. Законопроект был очень быстро подготовлен коллективом авторов, этой троицей. Любопытно, что [депутат от КПРФ и глава комитета по аграрным вопросам] Владимир Иванович Кашин на совете Госдумы даже сравнил этот законопроект с беловежским сговором.

Когда законопроект был внесен в первый раз – а это было уже год назад, – мы запросили соисполнительства нашего комитета, потому что увидели, что он представляет собой серьезную угрозу институту семьи. Мы тогда направили обращение к патриарху Кириллу, к регионам. И везде получили один ответ: в этом виде законопроект наносит удар по институту брака. Он противоречит нашему семейному законодательству, где семья – это основанный на браке союз мужчины и женщины, а главное условие заключения брака – это добровольность.

