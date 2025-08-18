Нина Останина: «Институт полигамии мы узаконивать не будем»

Весенняя сессия Госдумы закончилась интересным законотворческим трюком. Инициатива о так называемых «фактически брачных отношениях», которая была разработана и внесена еще в начале 2024 г. во исполнение поручения президента, оказалась де-факто снята с повестки одного из последних пленарных заседаний нижней палаты парламента. Согласно законопроекту, авторами которого были главы комитета по законодательству и госстроительству Госдумы Павел Крашенинников, комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас, а также (на тот момент) первый вице-спикер верхней палаты Андрей Турчак, гражданские жены погибших и пропавших без вести участников спецоперации через суд в особом порядке могли признать отношения браком и получать право на наследство и льготы. Для этого они должны были доказать совместное проживание в течение трех лет или у них должен быть общий ребенок – тогда в гражданском браке можно было состоять год.