Дмитрий Ливанов: «Не всегда частный вуз плохой, а государственный – хороший»

– Цель этого закона состоит в ограничении сектора некачественного высшего образования. То есть деятельности «псевдовузов», которые занимаются продажей дипломов за деньги – это было крайне распространено в 1990-е гг. Сам помню, я жил тогда в районе Никитских Ворот (площадь в Москве. – «Ведомости»), и в одной из подворотен был вход в подвал. И на этом входе висела вывеска «университета», который с точностью до смешения назывался как МГИМО (Московский государственный институт международных отношений. – «Ведомости»). К счастью, сейчас этого гораздо меньше, но все равно много. И я думаю, что инициатива Минобрнауки нацелена на то, чтобы наконец закончить торговлю дипломами.