Дмитрий Ливанов: «Не всегда частный вуз плохой, а государственный – хороший»

«Не всегда частный вуз плохой, а государственный – хороший»Ректор МФТИ о регулировании платных мест в вузах, эмиграции выпускников Физтеха и росте числа девочек в институте
Московский физико-технический институт (МФТИ) был основан в 1946 г. как физико-технический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Хоть и МФТИ получил статус автономного вуза еще в 1951 г., но среди сотрудников и студентов по-прежнему принято называть институт Физтехом, а самих его воспитанников – «физтехами».
МФТИ позиционирует себя как ведущий технический вуз страны. Сторонние оценки играют в пользу этого утверждения: Физтех с 2013 г. входит в первую тройку рейтинга ведущих вузов России по версии агентства RAEX, а в 2025 г. институт занял первое место в аналогичном рейтинге Forbes.
По словам ректора МФТИ и экс-министра образования и науки (2012–2016 гг.) Дмитрия Ливанова, около 50% студентов Физтеха сразу после окончания обучения уходят в науку. Но в числе выпускников МФТИ и заметные предприниматели. В их числе: акционеры горно-металлургической компании «Евраз» Александр Абрамов и крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков, основной владелец фармацевтической группы «Протек» Вадим Якунин и др. Все – в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes 2025 г.
Выпускники Физтеха после запуска собственного бизнеса нередко начинают преподавать в МФТИ, как, например, председатель совета директоров группы компаний «Химрар» Андрей Иващенко. При этом Физтех нацелен готовить новые технические кадры для страны еще со школы. По словам Ливанова, с сентября 2026 г. в российские школы начнут массово внедрять разработанные вместе с институтом учебники углубленного уровня по физике, математике, информатике, химии и биологии.
В интервью «Ведомостям» Ливанов рассказал о новых запросах работодателей к инженерам и IT-специалистам, сложностях международного научного взаимодействия в условиях санкций и объяснил, зачем государству понадобилось регулировать объем платных мест в российских университетах.
– Цель этого закона состоит в ограничении сектора некачественного высшего образования. То есть деятельности «псевдовузов», которые занимаются продажей дипломов за деньги – это было крайне распространено в 1990-е гг. Сам помню, я жил тогда в районе Никитских Ворот (площадь в Москве. – «Ведомости»), и в одной из подворотен был вход в подвал. И на этом входе висела вывеска «университета», который с точностью до смешения назывался как МГИМО (Московский государственный институт международных отношений. – «Ведомости»). К счастью, сейчас этого гораздо меньше, но все равно много. И я думаю, что инициатива Минобрнауки нацелена на то, чтобы наконец закончить торговлю дипломами.