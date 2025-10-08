Дипломатическая академия МИД России переживает процесс трансформации, которая в январе 2026 г. закончится ее объединением с МГИМО. Таким образом внешнеполитическое ведомство выполняет поручение президента России Владимира Путина. В эксклюзивном интервью «Ведомостям» и. о. ректора Дипакадемии Сергей Шитьков рассказал о том, какой статус приобретет его учреждение после объединения, что изменится для студентов и преподавателей и глобально – в подготовке российских дипломатов.