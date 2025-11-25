– В реальности вы никогда не поступите на программы, где обучается поток китайцев. Они приглашают нас в ту систему, которая адаптирована для потребителей, глобалистов из Европы. И там они готовят не по своей обычной системе. Кроме того, в образовании они сотрудничают с нами, потому что есть решения первых лиц, т. е. для галочки. Например, сейчас нет ни одной серьезной совместной образовательной структуры и мы создаем сетевой университет для минерально-сырьевого сектора. У нас есть часть технологий, которые они не знают, и мы говорим: «Мы их открываем вам». Но они отвечают: «А мы свою лабораторию не отдадим». Поэтому нужно раскрываться очень осторожно и наравне. Ни в одном вузе не пустят иностранцев в лабораторию, в которой они сами обучаются. Вам просто-напросто выдадут пропуск для посещения здания, но именно на лаборатории он не сработает. Это ведь их бизнес. Иностранец потом вернется в свою страну, расскажет, как все устроено, и деньги за это получит.