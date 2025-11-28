Геннадий Красников: «Ученый не может только карандашом и ластиком работать»

– Да, но это и есть открытия. У частных компаний во главе угла стоит экономика, извлечение прибыли. Они не идут в фундаментальные исследования, где есть много рисков, поэтому, конечно, в первую очередь фундаментальная наука – это прерогатива государства. Причем государство должно вести фундаментальные поисковые исследования широким фронтом. Сегодня мы формируем ожидаемые результаты по более чем 6000 фундаментальных и поисковых исследований, и работа должна вестись одновременно по всем этим направлениям. Это делается для того, чтобы, даже если какое-то открытие произойдет не у нас, а за рубежом, наши ученые могли сразу же подхватить этот результат, продолжить исследования в этом направлении на основе новых данных. Если же не вести фундаментальные исследования широким фронтом, есть риски существенно отстать.