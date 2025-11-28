Геннадий Красников: «Ученый не может только карандашом и ластиком работать»

«Ученый не может только карандашом и ластиком работать»Президент РАН о налоговых льготах для бизнеса при инвестициях в науку и обновлении научной аппаратуры
Молодой ученый должен чувствовать, что занимается проблемой мирового уровня, считает президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Для таких научных исследований ему нужны самые современные лаборатории и оборудование. Тогда как ситуация с обновлением приборной базы в стране напряженная, признает глава РАН. О том, как эту проблему будут решать в России, а также о создании комфортных рабочих мест для ученых и совершенствовании механизма получения налоговых льгот для бизнеса при финансировании НИОКР Красников рассказал в интервью «Ведомостям».
– Дело в том, что наука бывает разной: есть фундаментальные исследования, а есть прикладные. Иногда между ними очень сложно определить грань, потому что фундаментальные исследования через какой-то период времени становятся прикладными. Иногда может и пять лет пройти, а иногда и 100 лет.
– У фундаментальных исследований долгий цикл, скажем так, коммерциализации, и в них гораздо больше случайных открытий. Если взять работы, по которым присваиваются Нобелевские премии, то примерно 40% из них – это открытия, сделанные случайно.
– Да, но это и есть открытия. У частных компаний во главе угла стоит экономика, извлечение прибыли. Они не идут в фундаментальные исследования, где есть много рисков, поэтому, конечно, в первую очередь фундаментальная наука – это прерогатива государства. Причем государство должно вести фундаментальные поисковые исследования широким фронтом. Сегодня мы формируем ожидаемые результаты по более чем 6000 фундаментальных и поисковых исследований, и работа должна вестись одновременно по всем этим направлениям. Это делается для того, чтобы, даже если какое-то открытие произойдет не у нас, а за рубежом, наши ученые могли сразу же подхватить этот результат, продолжить исследования в этом направлении на основе новых данных. Если же не вести фундаментальные исследования широким фронтом, есть риски существенно отстать.