Екатерина Захарова: «С помощью простого теста мы можем выявить 36 заболеваний»

Наверное, сейчас вперед выйдет Великобритания и некоторые американские штаты, где применяют новую технологию для скрининга – секвенирование нового поколения. У новорожденных будут проверять гены, ответственные за наследственные заболевания с существующим лечением. Список таких нозологий уже подготовлен, но он явно будет расширяться по мере появления новых методов лечения. Пилотное исследование завершается в этом году, и его результаты, я думаю, скоро будут опубликованы.