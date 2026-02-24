Ольга Тисен: «Мы создаем право будущего»

«Мы создаем право будущего»Ректор Университета правосудия имени Вячеслава Лебедева рассказала о новой стратегии вуза
В Российском государственном университете правосудия (РГУП) им. В. М. Лебедева новый ректор – Ольга Тисен. На эту должность ее 20 февраля назначил председатель Верховного суда Игорь Краснов. До этого большую часть своей карьеры она прослужила в органах прокуратуры и Росфинмониторинге, но стала известна после того, как по результатам конкурса стала первым консультантом ООН с российским гражданством с 1945 г. В первом интервью в качестве ректора, которое Тисен дала «Ведомостям», она рассказала о приоритетах в учебном процессе, использовании ИИ для анализа судебных решений и медиасреды и перспективах права цифровых активов. По ее словам, РГУП перспективен как «инновационный центр знаний».
– Конечно, мы живем в период стремительного развития технологий, экономики данных и одновременно новых вызовов и угроз. Разумеется, в таких условиях профильный юридический вуз не может оставаться только лишь площадкой для передачи фундаментальных знаний.
Я напомню, что наш университет учрежден Верховным судом. И стоит признаться, что это не только почетно, но и накладывает особую ответственность. Мы готовим и повышаем квалификацию судей, а значит, фактически инвестируем в устойчивость и качество всей судебной системы страны. Судья сегодня – это не только носитель правовых знаний, а специалист, работающий с большими массивами данных, цифровыми доказательствами, новыми видами активов.
Поэтому миссия университета – стать местом силы, центром науки, образования и практикоориентированных знаний. Мы создаем право будущего – и для нас это не просто лозунг, а стратегическая установка.
– Главная цель, которую я бы назвала, – это трансформировать университет в ведущий центр инновационного юридического знания. Мы планируем пересмотреть ряд образовательных программ с учетом цифровизации судопроизводства и появления новых экономических явлений.
В частности, прорабатываем запуск магистратуры по направлению «право виртуальных активов». Сегодня в России фактически отсутствуют системные программы, готовящие юристов к работе с цифровыми активами, криптовалютами, виртуальными объектами в гражданском и уголовном обороте. Между тем судебная практика уже сталкивается с такими спорами.
Я уверена, что это может вызвать высокий интерес среди молодых и практикующих юристов. Кроме того, мы будем усиливать программы по противодействию преступлениям, совершенным с использованием технологий. Это направление становится ключевым для судейского корпуса.
Сделаю все возможное, чтобы университет стал ведущим центром юридической науки, местом притяжения талантливой молодежи и выдающихся ученых.
Одной из основных задач вижу строительство общежития и нового здания университета, совершенствование материально-технической базы филиалов РГУП.