Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество / Интервью /

Ольга Тисен: «Мы создаем право будущего»

Ректор Университета правосудия имени Вячеслава Лебедева рассказала о новой стратегии вуза
Яна Суринская
Ректор Университета правосудия имени Вячеслава Лебедева Ольга Тисен
Ректор Университета правосудия имени Вячеслава Лебедева Ольга Тисен / Алексей Орлов / Ведомости

В Российском государственном университете правосудия (РГУП) им. В. М. Лебедева новый ректор – Ольга Тисен. На эту должность ее 20 февраля назначил председатель Верховного суда Игорь Краснов. До этого большую часть своей карьеры она прослужила в органах прокуратуры и Росфинмониторинге, но стала известна после того, как по результатам конкурса стала первым консультантом ООН с российским гражданством с 1945 г. В первом интервью в качестве ректора, которое Тисен дала «Ведомостям», она рассказала о приоритетах в учебном процессе, использовании ИИ для анализа судебных решений и медиасреды и перспективах права цифровых активов. По ее словам, РГУП перспективен как «инновационный центр знаний».

– Вы сегодня стали ректором Университета правосудия имени Лебедева. Он традиционно ассоциируется с подготовкой кадров для судебной системы. Как вы видите его роль сейчас в меняющейся правовой и экономической среде?

– Конечно, мы живем в период стремительного развития технологий, экономики данных и одновременно новых вызовов и угроз. Разумеется, в таких условиях профильный юридический вуз не может оставаться только лишь площадкой для передачи фундаментальных знаний.

Я напомню, что наш университет учрежден Верховным судом. И стоит признаться, что это не только почетно, но и накладывает особую ответственность. Мы готовим и повышаем квалификацию судей, а значит, фактически инвестируем в устойчивость и качество всей судебной системы страны. Судья сегодня – это не только носитель правовых знаний, а специалист, работающий с большими массивами данных, цифровыми доказательствами, новыми видами активов.

Поэтому миссия университета – стать местом силы, центром науки, образования и практикоориентированных знаний. Мы создаем право будущего – и для нас это не просто лозунг, а стратегическая установка.

– Какие приоритеты вы обозначили для себя на первый год в должности ректора?

– Главная цель, которую я бы назвала, – это трансформировать университет в ведущий центр инновационного юридического знания. Мы планируем пересмотреть ряд образовательных программ с учетом цифровизации судопроизводства и появления новых экономических явлений.

В частности, прорабатываем запуск магистратуры по направлению «право виртуальных активов». Сегодня в России фактически отсутствуют системные программы, готовящие юристов к работе с цифровыми активами, криптовалютами, виртуальными объектами в гражданском и уголовном обороте. Между тем судебная практика уже сталкивается с такими спорами.

Я уверена, что это может вызвать высокий интерес среди молодых и практикующих юристов. Кроме того, мы будем усиливать программы по противодействию преступлениям, совершенным с использованием технологий. Это направление становится ключевым для судейского корпуса.

Сделаю все возможное, чтобы университет стал ведущим центром юридической науки, местом притяжения талантливой молодежи и выдающихся ученых.

Одной из основных задач вижу строительство общежития и нового здания университета, совершенствование материально-технической базы филиалов РГУП.

Вы видите 21% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте