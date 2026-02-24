Ольга Тисен: «Мы создаем право будущего»

В Российском государственном университете правосудия (РГУП) им. В. М. Лебедева новый ректор – Ольга Тисен. На эту должность ее 20 февраля назначил председатель Верховного суда Игорь Краснов. До этого большую часть своей карьеры она прослужила в органах прокуратуры и Росфинмониторинге, но стала известна после того, как по результатам конкурса стала первым консультантом ООН с российским гражданством с 1945 г. В первом интервью в качестве ректора, которое Тисен дала «Ведомостям», она рассказала о приоритетах в учебном процессе, использовании ИИ для анализа судебных решений и медиасреды и перспективах права цифровых активов. По ее словам, РГУП перспективен как «инновационный центр знаний».