Митрополит Каирский и Северо-Африканский: «Черная братия нам верит»

«Черная братия нам верит»Экзарх РПЦ в Африке Константин – о служении на огромном континенте и его вызовах
Митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин (Островский) возглавляет Африканский экзархат Русской православной церкви (РПЦ) с 2023 г. Это почти половина пока еще недолгой истории экзархата, созданного в конце 2021 г. О том, почему возникла необходимость в Африканском экзархате у РПЦ – географически крупнейшем расширении сферы и организационной структуры ее присутствия за рубежом, при чем тут Украина и как она продолжает влиять на церковные дела даже на этом континенте, просто ли работается в регионе, где ряд стран по числу жителей сравнимы с Россией, и как происходит духовное окормление русских военных в регионе Сахель, – владыка Константин рассказал «Ведомостям».
– Привычка работать с большими объемами церковной информации у меня есть с тех пор, как я работал в Московской епархии. Что мне облегчало и облегчает жизнь, так как то дело, которым я занимался, и то, чем я занимаюсь сейчас, – по сути одно и то же. Это церковное служение православной церкви. Поэтому, хотя внешние условия кардинально отличаются, содержательная часть та же самая.
В Московской митрополии более 50 благочиний, более 1500 человек духовенства, 750 воскресных школ. А в Африке нет ситуации «миллиарда православных». Их не так много, они рассеяны, хотя и с концентрацией в некоторых странах. Конечно, в будущем нужно будет расширяться – в плане архиереев и так далее, но сказать, что сейчас ситуация с теми ресурсами, что есть, неуправляемая, нельзя.
– Сейчас в Африканском экзархате 258 священнослужителей в обеих его епархиях – Северо- и Южно-Африканской. На текущий момент в Северо-Африканской епархии 36 священнослужителей (два архиерея, 32 священника и два диакона). Это 63 прихода и 18 стран. В Южно-Африканской епархии 226 священнослужителей (221 священник и пять диаконов), 308 приходов, 18 стран, 25 благочиний. Всего по экзархату 262 клирика (два архиерея, 253 священника, семь диаконов). Это, в свою очередь, 371 приход в 36 странах.