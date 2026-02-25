Митрополит Каирский и Северо-Африканский: «Черная братия нам верит»

Митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин (Островский) возглавляет Африканский экзархат Русской православной церкви (РПЦ) с 2023 г. Это почти половина пока еще недолгой истории экзархата, созданного в конце 2021 г. О том, почему возникла необходимость в Африканском экзархате у РПЦ – географически крупнейшем расширении сферы и организационной структуры ее присутствия за рубежом, при чем тут Украина и как она продолжает влиять на церковные дела даже на этом континенте, просто ли работается в регионе, где ряд стран по числу жителей сравнимы с Россией, и как происходит духовное окормление русских военных в регионе Сахель, – владыка Константин рассказал «Ведомостям».