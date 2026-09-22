Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI845,84-0,76%RGBI112,68-0,02%CNY Бирж.12,495-0,69%IMOEX2 257,98-0,88%RGBITR770,3+0,08%
Главная / Общество / Интервью /

Мирьяна Сполярич-Эггер: «Людям нужно увидеть какой-то свет в конце тоннеля»

Президент МККК о борьбе за жизнь, здоровье и права человека в конфликтах
Илья Лакстыгал
Екатерина Дорофеева
Denis Balibouse / REUTERS
Denis Balibouse / REUTERS

Мирьяна Сполярич-Эггер стала президентом Международного комитета Красного Креста (МККК), помогающего миллионам страдающих от войн и их последствий, в 2022 г. после начала российско-украинского конфликта. Через год к нему добавилась война в Судане, затем – эскалация в секторе Газа. С 2026 г. под давлением народы Ирана и его соседей. Это не считая десятков войн – от Сахеля до Сирии, где МККК дает людям помощь и надежду. В интервью «Ведомостям» – первом, которое дано российским СМИ, Сполярич-Эггер рассказала, как МККК продолжает спасать жизни, здоровье и достоинство людей вопреки росту ожесточения сторон конфликтов, опасности для сотрудников, вольной трактовке военных целей, дезинформации и спаду финансирования со стороны государств.

Вы видите 1% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь