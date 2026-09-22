Мирьяна Сполярич-Эггер: «Людям нужно увидеть какой-то свет в конце тоннеля»

Мирьяна Сполярич-Эггер стала президентом Международного комитета Красного Креста (МККК), помогающего миллионам страдающих от войн и их последствий, в 2022 г. после начала российско-украинского конфликта. Через год к нему добавилась война в Судане, затем – эскалация в секторе Газа. С 2026 г. под давлением народы Ирана и его соседей. Это не считая десятков войн – от Сахеля до Сирии, где МККК дает людям помощь и надежду. В интервью «Ведомостям» – первом, которое дано российским СМИ, Сполярич-Эггер рассказала, как МККК продолжает спасать жизни, здоровье и достоинство людей вопреки росту ожесточения сторон конфликтов, опасности для сотрудников, вольной трактовке военных целей, дезинформации и спаду финансирования со стороны государств.